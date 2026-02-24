MOBILITAT
Afectacions al trànsit per una manifestació a la Imperial Tàrraco
Els treballadors d'International Paper protesten pel tancament de les plantes de producció de Valls i Montblanc
La manifestació convocada per part del sindicat CCOO en desacord amb el tancament de l’empresa Cartonajes Internacional que comportarà el tancament de les plantes de producció de Valls i Montblanc, comportarà afectacions de trànsit durant al matí de dimarts.
La mobilització està prevista de 10.00 h a 14.00 h, amb inici a la plaça Imperial Tarraco. Durant aquest interval horari es poden produir talls de trànsit intermitents al llarg de l’itinerari comprès entre la plaça Imperial Tarraco i l’Hotel Tarraco Park, a la carretera de València, que és on acabarà la mobilització reivindicativa.
Davant les afectacions previstes en la mobilitat, es recomana a la ciutadania que opti per itineraris alternatius sempre que sigui possible i que circuli amb prudència. A banda, també es demana sortir amb temps suficient per evitar retards i situacions de tensió.