HABITATGE
Tarragona ciutat lidera la rendibilitat del lloguer a Espanya amb un 8,13%
La rendibilitat a l'Estat al gener ha estat del 7,09%, el que suposa un augment de més d’un punt respecte al mateix període de 2025 (5,94%)
La rendibilitat bruta del lloguer a Espanya va assolir el gener de 2026 el 7,09%, la qual cosa suposa un increment de més d’un punt percentual respecte al mateix període de 2025, quan se situava en el 5,94%. En comparació amb desembre de 2025 (7,02%), l’augment ha estat més moderat, segons les dades publicades per la plataforma immobiliària pisos.com.
L’informe revela que un propietari que va adquirir un habitatge tipus de 90 metres quadrats a Espanya —amb un preu mitjà de 218.340 euros (2.426 euros/m²)- i la va destinar al lloguer, va obtenir una renda mitjana mensual de 1.290 euros. Això es tradueix en uns ingressos bruts anuals de 15.487 euros i en una rendibilitat bruta del 7,09%.
Ferran Font, director d’Estudis de pisos.com, explica que l’increment de les rendes respon «a un acusat desequilibri entre una demanda en creixement i una oferta que es redueix de forma continuada». Segons l’expert, les dificultats d’accés a la compra, juntament amb factors com la mobilitat geogràfica més gran, l’ocupació temporal o els nous models familiars, estan impulsant el lloguer com a opció preferent.
Tarragona, la capital espanyola més rendible
El rànquing de rendibilitat per capitals de província situa Tarragona en primera posició, amb un 8,13%. La segueixen Sevilla (7,95%), Jaén (7,38%), Osca (7,24%) i Àvila (7,12%). També destaquen Castelló de la Plana (7,04%), Segòvia (7,02%), Múrcia (7%), Barcelona (6,99%) i Còrdova (6,95%).
En l’extrem oposat se situa Donostia-Sant Sebastià, amb una rendibilitat del 3,84%, seguida de Palma (4,37%), Cadis (4,57%), Pamplona (4,64%), A Coruña (4,69%), Salamanca (4,73%), Santander (4,88%), Logronyo (4,89%), Bilbao (4,9%) i Màlaga (4,93%).
Segons Font, «els retorns més elevats es concentren en aquells entorns on el preu d’adquisició és més ajustat en relació amb les rendes, mentre que les rendibilitats més contingudes solen donar-se en ubicacions amb valors de compra elevats, la qual cosa redueix el marge percentual per a l’inversor». Malgrat les diferències territorials, l’informe conclou que el lloguer continua oferint rendiments competitius davant altres productes d’inversió, en un context de forta demanda i oferta limitada.