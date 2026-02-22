Habitatge
Tarragona, única demarcació catalana on el preu del lloguer va baixar el tercer trimestre del 2025
El conjunt de Catalunya registra un increment del 2,5% en els preus i un lleu repunt de contractes
La demarcació de Tarragona ha estat l’única de Catalunya on el preu mitjà del lloguer ha registrat un descens durant el tercer trimestre del 2025. Segons les dades publicades per l’Institut Català del Sòl (Incasòl), l’import mitjà s’ha situat en 595,05 euros mensuals, 1,39 euros menys que entre abril i juny (596,44 euros). Es tracta, però, d’una baixada molt lleu que contrasta amb la tendència general del país, on els preus han continuat a l’alça.
Pel que fa al nombre de contractes, a la demarcació tarragonina se’n van signar 2.990 entre juliol i setembre, un 4,7% més que el trimestre anterior. Aquesta dada apunta a un lleuger dinamisme del mercat, malgrat que el volum de contractes continua per sota dels nivells previs a l’aplicació del topall de rendes.
El context català: preus a l’alça
A escala catalana, el preu mitjà del lloguer es va situar en 876,83 euros durant el tercer trimestre del 2025. Això suposa un increment del 2,5% respecte del trimestre anterior (854,7 euros) i un 0,9% més en comparació amb el primer trimestre del 2024, l’últim abans de l’aplicació del topall de preus.
A les àrees declarades com a tensionades, el preu mitjà va ser de 894,78 euros, un 2,7% més que en el trimestre anterior. En canvi, als municipis no tensionats —on no s’aplica la regulació— el preu mitjà es va situar en 617,41 euros, un lleuger descens del 0,8%.
Segons el Departament de Territori, aquesta evolució és «coherent» amb el sistema de fixació de preus, ja que els nous contractes es calculen prenent com a referència els anteriors —signats fa cinc o set anys— actualitzats amb l’IPC o amb l’índex corresponent.
Barcelona, Girona i Lleida pugen
Per demarcacions, Barcelona continua sent la més cara, amb un preu mitjà de 969,32 euros, un 2,47% més que el trimestre anterior. A la ciutat de Barcelona, el lloguer mitjà va arribar als 1.153,11 euros, un 1,5% més que en el trimestre anterior, tot i que un 3,3% per sota del primer trimestre del 2024, abans de la regulació.
A Girona, el preu mitjà es va enfilar fins als 696,3 euros (+4,11%), mentre que Lleida va registrar l’increment percentual més elevat, del 5,66%, fins als 530,7 euros.
En nombre de contractes, Girona va ser l’única demarcació amb una caiguda trimestral (-8,7%, fins a 2.558 contractes). En canvi, Lleida va augmentar un 7,5% (1.542 contractes) i Barcelona un 2,8% (19.872 contractes).
Menys contractes que abans del topall
En total, a Catalunya es van signar 26.962 contractes durant el tercer trimestre, un 2% més que en el trimestre anterior (26.416). Tot i això, la xifra queda lluny dels 34.495 contractes registrats el primer trimestre del 2024, abans de l’aplicació de la llei estatal d’habitatge i la declaració de zones tensionades.
El Govern destaca una «tendència a la moderació» dels preus, amb un creixement sostingut però per sota de la inflació en els municipis regulats. Fora d’aquestes zones, en canvi, els imports haurien augmentat un 5,7% per sobre de la inflació des del primer trimestre del 2024.
Els municipis més cars
Entre els municipis amb els lloguers més elevats de Catalunya destaca Vilablareix, amb una mitjana de 1.627,78 euros mensuals. El segueixen Alella (1.622,73 euros), Sant Vicenç de Montalt (1.611,27 euros), Sant Just Desvern (1.547,64 euros), Fornells de la Selva (1.540,33 euros) i Sant Cugat del Vallès (1.483,06 euros).