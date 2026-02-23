SOCIETAT
El ball parlat de Sogra i Nora torna a Tarragona amb quatre representacions pel 8 de març
Dames i Vells omplirà de sàtira i cultura el Dia de la dona treballadora per segon any consecutiu
Dames i Vells de Tarragona omplirà de sàtira i cultura, per segon any consecutiu, el Dia de la dona treballadora amb la representació del ball parlat de Sogra i Nora. Es tracta d'una proposta que l’entitat va recuperar i representar el març del 2025.
Les actuacions seran diumenge 8 de març a les 12 i 13 hores al passeig de Sant Antoni, davant de la Diputació, i a les 17 i 18 hores al passeig de les Palmeres, davant del mural feminista. També es farà una representació a la residència de gent gran Mare de Déu de la Mercè, exclusiva per residents i familiars a les 11 del matí.
Tarragona
Dames i Vells recupera el ball parlat de Sogra i Nora pel 8-M
Oriol Castro
El ball parlat de Sogra i Nora té com a eix central de l’argument les divergències entre sogra i nora i treu a la llum les intimitats d’una llar i els rols que hi desenvolupen els seus habitants i visitants.
En l’edició d’enguany, Sogra i Nora incorpora nous personatges i noves trames a l’argument central del ball, amb un tarannà reivindicatiu i satíric sobre el paper de la dona dins la llar, la sororitat, la sobrecàrrega de feina, les diferències salarials entre homes i dones o la transexualitat, entre altres temes.
Sogra i Nora comptarà enguany amb tretze actrius, una més que l’any passat, amb la incorporació d’un personatge de nou anys que amplia el ventall generacional del ball, des dels nou fins als noranta-sis anys.
Sogra i Nora es documenta per primer cop a Tarragona el 1877 i és a partir d’un treball de la filòloga Eva Rofin que l’associació de Dames i Vells decideix apostar per recuperar-lo. El rerefons alliçonador i masclista del text original dona pas, en la nova proposta, a un text amb un marcat component social, en què les dones s’empoderen i la sororitat pren el protagonisme.
En cas de pluja, les actuacions del matí es traslladaran al pati central del palau de la Diputació, i les de la tarda a a l’Antiga Audiència.