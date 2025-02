Dames i Vells recupera el ball parlat de Sogra i Nora pel 8-M

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

El ball parlat de Sogra i Nora es representava a Tarragona al segle XIX i tractava sobre les intimitats d’una llar i els rols que hi desenvolupaven els seus habitants i visitants. A l’època, era un ball profà que se’n reia de les dones i es va deixar de representar a la ciutat. El manuscrit del ball va quedar a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona i durant anys no se’n va saber res més.

Fins que el 2014 Eva Rofin en va fer un treball de final de grau, transcrivint i analitzant el text original del ball tarragoní. Aquest treball va despertar l’interès de l’Associació del Ball Parlat de Dames i Vells, que enguany ha decidit portar-lo a escena pel 8 de març, el dia de la dona treballadora.

«Hem conservat l’estructura, però canviem la intenció perquè ja no feia gràcia de la mateixa forma», va explicar Oriol Grau, director del ball parlat, en l’acte de presentació del mateix. L’obra mostra dinàmiques familiars amb les quals tothom es pot identificar i tots els personatges estaran fets per dones. «Tenim la intenció de reivindicar una figura cabdal a totes les famílies: l’àvia que cuida els pares i els nets, que no para de treballar i que es veuen molt poc reconegudes», va expressar Grau.

El vestuari dels personatges serà de l’època, però les situacions seran de temes actuals. «Hi ha molts temes a tractar i n’hem hagut de fer una selecció. Per exemple, hi ha un personatge que és el típic doctor que no escolta les dones. No volem que sigui ‘el ball feminista’, però té un aire feminista, com no pot ser d’una altra forma», va afegir el director.

Totes actrius

Les dotze actrius que participaran al ball parlat representen diferents generacions. «La més jove té 13 anys i la més gran en té 96 i és una àvia de la residència de la Mercè. Ens agrada que hi hagi diversitat i donem papers a dones grans», va exposar Grau.

El resultat final és un ball parlat de 30 minuts de durada i del qual es veuran quatre passis al Passeig de les Palmeres el dia 8, al matí i a la tarda. També es farà un passi exclusiu pels residents i familiars de la Mercè. «Quan fa deu anys vaig acabar el meu TFG, tenia el desig que el ball prengués vida. Quan vaig veure els assajos no m’ho creia, va ser un gran regal», va expressar Rofin.

Activitat tot l’any

La nova representació neix de la voluntat de l’Associació de Dames i Vells d’estar actius tot l’any, més enllà de les festes de Santa Tecla. De fet, el projecte porta sobre la taula de l’associació des de fa anys, però la pandèmia va acabar endarrerint l’escenificació.

«Hem fet molts assaigs, ha sigut un procés més llarg de l’habitual. Hi ha actrius que s’estrenen i hem treballat molt la caracterització perquè els personatges que són homes semblin homes», va explicar Grau. Així, Tarragona recupera un dels seus balls parlats i celebra i reivindica les dones.