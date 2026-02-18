TARRAGONA
L’Ajuntament aportarà 392.000 euros a l’EMT per a la bonificació del 50% en els abonaments
El consistori assumeix el 30% del descompte, mentre que l'Estat es fa càrrec del 20% restant
L’Ajuntament de Tarragona farà una aportació de 392.703,30 euros a l’Empresa Municipal de Transports (EMT) per poder mantenir la bonificació del 50% en els abonaments durant tot el 2026. El consell plenari aprovarà aquest divendres un modificatiu de crèdit que inclou aquesta consignació econòmica per garantir la continuïtat d’aquest descompte.
El consistori assumirà el 30% del cost que suposarà aquesta rebaixa, mentre que el 20% restant serà finançat pel Govern d’Espanya. El passat 27 de gener, el Congrés dels Diputats va convalidar el Reial decret llei 17/2025, que garanteix la continuïtat de les ajudes a persones usuàries i operadors del servei de transport públic. La principal novetat d’enguany és que el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible es fa càrrec directament de 20% de la bonificació sense exigir cofinançament addicional a les entitats locals.
«Abans era obligatori que l’Ajuntament posés la seva part», explica la consellera municipal d’Hisenda i Serveis Interns, Isabel Mascaró, qui remarca que «ara és optatiu i, així i tot, ho fem voluntàriament». Des de l’EMT, destaquen que aquest 2026 es congelen els preus de tots els tipus de títols multiviatge per setè any consecutiu, assumint el sobrecost que suposaria repercutir l’increment de l’IPC.
«Estem demostrant que, quan hi ha voluntat, hi ha resultats concrets per millorar el dia a dia dels tarragonins i tarragonines», afirma la presidenta de l’empresa municipal i consellera de Mobilitat, Sonia Orts. En aquest sentit, l’edil assenyala que «volem mantenir el descompte del 50% en els abonaments perquè creiem fermament que el transport públic ha de ser una eina de cohesió social».
D’altra banda, el govern municipal ha recordat que l’EMT es troba immersa en un procés de renovació de la flota. Entre el 2024 i 2027, s’incorporaran 33 autobusos, amb una inversió pròxima als 12 milions d’euros. En els pressupostos del 2026, ja hi ha reservada una partida d’1,3 milions d’euros per a l’adquisició de 13 autocars, tres dels quals seran articulats. Tot això, es produeix en un context de constant creixement d’usuaris al transport públic municipal. Tarragona va tancar el 2025 amb més de 12,5 milions de passatgers superant els 11,7 milions registrats durant l’any anterior.
El portaveu d’En Comú Podem, Jordi Collado, ha celebrat que es mantingui la bonificació en els abonaments, ja que va ser un dels acords entre la formació morada i l’executiu socialista per a l’aprovació dels comptes del 2026. «Mantenir el preu del bus és justícia social en un context d’inflació: garanteix un transport assequible i protegeix les persones que en depenen», diu el conseller, qui remarca que «tarifes estables fomenten l’ús del servei, redueixen desigualtats i impulsen una mobilitat més sostenible». «És una decisió de política útil que millora l’equitat, la qualitat de vida i la cohesió urbana», afegeix.
Altres partides rellevants
Més enllà de l’aportació econòmica a l’EMT, el modificatiu de crèdit que es debatrà divendres inclou també altres partides rellevants, com 60.000 euros per al Pla d’Usos de la Part Alta, 75.000 euros per a la instal·lació d’elements reductors de velocitat o 60.000 euros per a mediació i acció cultural comunitària. Aquestes inversions es finançaran amb estalvis acumulats del capítol 1 —referent a despeses de personal— dels pressupostos del 2025 A més, s’hi suma una dotació de 158.181,34 euros que inicialment havien estat destinats a l’Institut Municipal de Serveis Socials, i que ara s’utilitzaran per cobrir altres necessitats.
John Bugarin