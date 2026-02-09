MUNICIPAL
Tarragona activarà 60.000 euros per al Pla d'Usos de la Part Alta
Tant Junts com ECP reivindiquen els acords que van assolir amb el govern del PSC per reordenar el nucli antic
L’Ajuntament de Tarragona farà un pas endavant en la regulació de l’activitat comercial i econòmica de la Part Alta amb l’activació de 60.000 euros per a la redacció del Pla d’Usos. Aquesta partida està inclosa en el 13è modificatiu de crèdit del pressupost municipal del 2026, que passarà aquest dimecres per la comissió d’Hisenda.
Els veïns del nucli antic de la ciutat han denunciat, en repetides ocasions, el procés de «gentrificació» que ha patit el barri aquests últims anys amb la desaparició continuada dels comerços de proximitat i la substitució progressiva dels habitatges residencials per pisos turístics. En aquest context, l’elaboració del Pla d’Usos es presenta com una eina clau per frenar aquesta dinàmica i establir criteris clars sobre quin tipus d’activitat es pot desenvolupar en cada espai del centre històric.
L’objectiu principal serà garantir l’equilibri entre la presència dels turistes i les necessitats dels veïns. En la comissió d’aquest dimecres, el govern municipal comptarà, com a mínim, amb el suport de Junts per Catalunya i En Comú Podem per elevar el modificatiu de crèdit al consell plenari. Ambdós partits reivindiquen que aquesta partida és fruit dels seus respectius acords pressupostaris amb l’executiu socialista.
Defensa dels pactes
En el capítol d’inversions dels comptes d’aquest 2026, hi ha 85.000 euros per a la redacció del Pla d’Usos de la Part Alta, la Part Baixa i el Serrallo, arran del pacte entre el PSC i JxCat. Els juntaires asseguren que apunten que aquests diners es destinaran, finalment, per a la Part Baixa, mentre que els 60.000 euros del nou modificatiu de crèdit seran per a la Part Alta. «Ningú més que Junts ha batallat i aconseguit aquesta partida», remarca el portaveu del grup sobiranista, Jordi Sendra.
«La Part Alta ha de ser un barri per viure-hi. Ha de conviure amb el turisme, però ha de protegir el veïnat i evitar l’expulsió residencial», afirma l’edil, qui apunta que el primer pas ha de ser l’elaboració d’una «diagnosi rigorosa de la realitat actual» del barri. Després d’obrir un «procés de participació amb el veïnat», Sendra insta a elaborar el Pla d’Usos «amb el departament d’Urbanisme i alineat amb el nou POUM».
Des d’ECP, asseguren ja van pactar 40.000 euros amb el PSC en els pressupostos del 2024 per a elaborar el Pla d’Usos, tot i que el govern li va acabar donant un altre ús. Des de llavors, han continuat insistint en la necessitat de fer-lo. «Benvinguts tots els partits que s’hi han anat sumant, però cal aclarir que regular no és una qüestió d’essencialisme, sinó de recuperar el barri per a la gent que hi viu», remarca el portaveu de la formació morada, Jordi Collado. «La prioritat ha de ser clara: serveis perquè els veïns puguin viure-hi. Ja n’hi ha prou d’afavorir només el turisme», diu el conseller, qui critica que «el govern arriba arrossegant els peus i sense prou determinació».