CARRETERES
Normalitzada la situació a l'AP-7 a Tarragona després de les retencions quilomètriques d'ahir
Ahir hi va haver cues arran de les obres d'asfaltat que es van dur a terme
La circulació a l'AP-7 al seu pas per Tarragona es troba normalitzada. Durant el dia d'ahir es van produir retencions quilomètriques per les obres d'asfaltat de la via.
Les tasques es van iniciar a primera hora del matí i, inicialment, es van produir cues d'uns quatre quilòmetres que van arribar a convertir-se en set quilòmetres de retencions. Aquest dimarts al matí, la via ja no comptava amb cap tipus d'afectació en la circulació.
Tarragona
Retencions quilomètriques a l'AP-7 a Tarragona per unes obres d'asfaltat
Redacció ACN