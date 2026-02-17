Diari Més

Normalitzada la situació a l'AP-7 a Tarragona després de les retencions quilomètriques d'ahir

Ahir hi va haver cues arran de les obres d'asfaltat que es van dur a terme

Imatge de les retencions a Tarragona per unes obres d'asfaltat.

Imatge de les retencions a Tarragona per unes obres d'asfaltat.Trànsit

La circulació a l'AP-7 al seu pas per Tarragona es troba normalitzada. Durant el dia d'ahir es van produir retencions quilomètriques per les obres d'asfaltat de la via.

Les tasques es van iniciar a primera hora del matí i, inicialment, es van produir cues d'uns quatre quilòmetres que van arribar a convertir-se en set quilòmetres de retencions. Aquest dimarts al matí, la via ja no comptava amb cap tipus d'afectació en la circulació.

