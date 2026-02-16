MOBILITAT
Retencions quilomètriques a l'AP-7 a Tarragona per unes obres d'asfaltat
Tallada la C-35 a la Roca del Vallès en sentit Barcelona per un camió bolcat
L'AP-7 al terme municipal de Tarragona compta amb un sol carril obert en sentit Cambrils a causa d'unes obres per asfaltar la calçada. Això provoca retencions d'uns quatre quilòmetres on es circula amb lentitud.
A més, a Catalunya també hi ha tallada la C-35 a la Roca del Vallès en sentit Barcelona per un camió bolcat. Tal com ha informat el Servei Català de Trànsit aquest dilluns al matí, es fan desviaments per la sortida de Cardedeu.