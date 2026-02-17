GASTRONOMIA
La millor gastronomia estatal se celebra a Tarragona amb els Soles Guia Repsol
La gala es va celebrar al Palau de Congressos i va reconèixer la feina de prop de 150 cuiners d’arreu d’Espanya
La millor gastronomia estatal es va donar cita ahir a Tarragona. La gala dels Soles Guia Repsol, que es va celebrar al vespre al Palau de Congressos, va aplegar els xefs dels millors restaurants d’Espanya en un gran esdeveniment que va evidenciar el gran moment del sector a casa nostra. En l’edició d’enguany, que per primer cop arriba a Catalunya, s’han sumat 83 nous establiments als reconeixements.
«Guia Repsol té tot l’any posat el radar dels restaurants que barregen intel·ligència i intuïció i els busca proactivament per tot el territori perquè continuem provant coses noves. Les tendències ‘gastro’ evolucionen cada any i en aquesta edició 2026 la fusió entre diferents regions d’Espanya substitueix a les influències més exòtiques, que tant temps han prevalgut als restaurants», va explicar María Ritter, directora de Guía Repsol. En l’edició d’enguany s’ha comptat amb prop de setanta inspectors, perfectes coneixedors de l’oferta gastronòmica de cadascuna de les seves regions i que arriben fins a cada racó de totes les comunitats autònomes. Hi han participat advocats, dissenyadores, periodistes, catedràtiques, publicistes, músics, economistes, psicòlegs, galeristes i metges. «Guia Repsol es distingeix des de fa dècades per estar enganxada al carrer, detectant tendències, reconeixent tant als qui porten tota una vida defensant un projecte culinari com als qui arriben amb una mirada fresca i transformadora», va assegurar Antonio Brufau, president de Repsol.
«Jornada històrica»
La celebració s’ha allargat en els darrers dies, amb esdeveniments tant a Tarragona com a Reus. Ahir al matí, l’AEHT també va organitzar un esmorzar amb el sector empresarial al Circ Romà que va comptar amb diferents ponències. L’associació va destacar-ho com una «jornada històrica» i un «honor» pel territori. Al Palau, prop de 150 cuiners, entre els nous Soles i els Tres Soles veterans, van pujar a l’escenari en l’acte presentat per Lorena Castell i Jorge Ponce.
A la gala també hi va assistir el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper. «Catalunya és avui el territori amb més restaurants amb Soles de la Guia Repsol en tot l’Estat, i això no és un lideratge numèric. És el resultat d’una manera d’entendre la gastronomia basada en el respecte per la tradició, l’excel·lència del producte i la capacitat constant de reinventar-se. La celebració de la Gala dels Soles Guia Repsol a la Costa Daurada, coincidint amb la distinció de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia, suposa un nou aval a l’excel·lent moment que viu la gastronomia catalana i l’alt nivell de la seva cuina», va defensar Sàmper. La d’ahir va ser la vuitena Gala dels Soles Guia Repsol.
Per la seva part, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, va afirmar que «per a la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre acollir la pre-gala i la gala dels Soles Guia Repsol i els Soletes representa una oportunitat única de mostrar-nos com una potència gastronòmica de primer nivell, per la quantitat, qualitat i diversitat de productes agroalimentaris i d’establiments de restauració». També es van donar a conèixer els nous Tres Soles de l’edició: ‘A Tafona’, ‘Ramón Freixa Atelier’ i ‘Voro’, exemples de la diversitat culinària estatal.
Torna el procés artesanal
Segons van explicar des de l’organització, a les cartes hi ha un regrés als processos artesanals d’abans, com l’elaboració d’embotits propis, que no para de contagiar-se, així com el predomini de les verdures treballades com a plat principal que s’han convertit en protagonistes. Pel que fa a tècniques, les brases «estan imparables» després de fer el salt dels rostidors tradicionals a les cuines urbanites. Brufau va destacar que «Tarragona té una energia especial» i la capacitat d’unir indústria i turisme, i també es va reivindicar la futura organització del primer congrés internacional del romesco a la ciutat. També van destacar l’auge de les barres ‘gastro’ i dels menús curts, més dinàmics arreu, com una evolució clara del sector.
Els nous Soles Guia Repsol a Tarragona
El restaurant Cervus, situat al Raval de Jesús de Reus, ha estat reconegut amb el seu primer Sol Repsol a la Gala celebrada aquest dilluns a Tarragona, que ha reunit els xefs més destacats de Catalunya i d’Espanya. Aquest guardó reflecteix el creixent prestigi de l’establiment i la feina dels seus propietaris, Lucía Fernández i Nil Bono, que sumen 20 anys d’experiència en restaurants amb Estrellas Michelin.
Cervus combina la cuina catalana amb influències andaluses i tocs francesos, reflectint les arrels dels seus propietaris, ja que Nil va néixer a Catalunya i Lucía a Andalusia. La proposta culinària busca un equilibri entre tradició i creativitat, defensant els sabors locals i donant protagonisme a productes frescos i de temporada.
Quintaforca, Nulles
Nulles, un petit municipi de l’Alt Camp de només 556 habitants, s’ha convertit en protagonista gastronòmic en aconseguir el seu primer Sol Repsol a la Gala celebrada a Tarragona. El restaurant QuintaForca, referent de cuina ecològica i de proximitat, ha estat reconegut per la seva proposta basada en productes locals, sostenibles i de temporada.
L’establiment està liderat per Xavier Fabra i Mercè Cabestany, que han desenvolupat una cuina que combina tradició i modernitat, cuidant al màxim els productes i destacant la qualitat de cada ingredient. La seva filosofia Slow Food es reflecteix a cada plat, mostrant la riquesa del territori i respectant els ritmes de la naturalesa.
Què vol dir cada Sol?
Restaurants que sumen Sols o entren amb un Sol
‘A TAFONA’ (Santiago de Compostela, A Coruña)
‘RAMÓN FREIXA ATELIER’ (Madrid)
‘VORO’ (Capdepera, Mallorca)
Dos Soles
‘BARAHONDA’ (Yecla, Murcia)
‘BASCOAT’ (Madrid)
‘CALLIZO’ (Aínsa-Sobrarbe, Huesca)
‘DOS PALILLOS’ (Barcelona)
‘DROMO’ (Badajoz)
‘FIERRO’ (Valencia)
‘LA BICICLETA’ (Entrambasaguas, Cantabria)
‘MESÓN SABOR ANDALUZ’ (Alcalá del Valle, Cádiz)
‘SAN HÔ’ (Adeje, Tenerife)
‘SMOKED ROOM’ (Madrid)
‘VANDELVIRA’ (Baeza, Jaén)
Un Sol
‘2 ESTACIONES’ (Valencia)
‘539, PLATS FORTS’ (Puigcerdá, Girona)
‘ALBERTE’ (Vigo, Pontevedra)
‘AMAR BARCELONA’ (Barcelona)
‘AQUIARA’ (Ciutadella de Menorca, Menorca)
‘ARROPE’ (Rueda, Valladolid)
‘ASADOR NICOLÁS’ (Tolosa, Gipuzkoa)
‘AUSIÀS’ (Pedreguer, Alicante)
‘BACK’ (Marbella, Málaga)
‘BANCAL’ (Madrid)
‘BAUDILIO’ (Valderrobres, Teruel)
‘BESTA’ (Barcelona)
‘BLOSSOM’ (Málaga)
‘CERVUS’ (Reus, Tarragona)
‘COCINA CABAL’ (Oviedo, Asturias)
‘CRÁTER IDENTIDAD CANARIA’ (Adeje, Tenerife)
‘DESBORRE’ (Madrid)
‘DVISI’ (Palamós, Girona)
‘EL BAR OLD SCHOOL FOOD’ (Mérida, Badajoz)
‘EL BAR VALLADOLID’ (Valladolid)
‘EL BARET WINE BAR’ (Murcia)
‘EL DE ALBERTO’ (A Coruña)
‘EL PALADAR BY ZURIÑE GARCÍA’ (Portugalete, Bizkaia)
‘EL PORTAL DE ALBARRACÍN’ (Albarracín, Teruel)
‘ELDELMAR’ (Barcelona)
‘EMi’ (Madrid)
‘ERRE QUE ERRE’ (Ibi, Alicante)
‘FARIGOLA & MENTA’ (Torrent, Valencia)
‘FONTANÉ’ (Sant Julià de Ramis, Girona)
‘GALINO PUEYO’ (Tardienta, Huesca)
‘GUNNEN’ (A Coruña)
‘HALCONERAS DE SANCHO IV’ (Funes, Navarra)
‘HAYDÉE BY VÍCTOR SUÁREZ’ (La Orotava, Tenerife)
‘HISPANO 1926’ (Murcia)
‘ITZULI’ (Donostia, Gipuzkoa)
‘KINU SEVILLA’ (Sevilla)
‘LA CARBONÁ’ (Jerez de la Frontera, Cádiz)
‘LA CASA DE LOS ABUELOS’ (Jumilla, Murcia)
‘LILIUM’ (Arrecife, Lanzarote)
‘LOS 33’ (Madrid)
‘MARANGELS’ (Sant Gregori, Girona)
‘MARE’ (Cádiz)
‘MARNA’ (Pontevedra)
‘MIGUEL GONZÁLEZ’ (Ourense)
‘MODERNA TRADICIÓN’ (Logroño, La Rioja)
‘MORAL’ (Santa Cruz de Tenerife, Tenerife)
‘NARBASU’ (Piloña, Asturias)
‘NARDI’ (Hervás, Cáceres)
‘O SECADEIRO’ (Outes, A Coruña)
‘OTORO JUKUSEI’ (Madrid)
‘PASCUA’ (Salamanca)
‘PRODIGI’ (Barcelona)
‘PROMESA’ (Málaga)
‘QUINTAFORCA’ (Nulles, Tarragona)
‘RAMÓN FREIXA TRADICIÓN’ (Madrid)
‘REINA XIV’ (La Granja de San Ildefonso, Segovia)
‘REVÉS BISTRO’ (Las Palmas, Gran Canaria)
‘SIMPOSIO’ (San Antonio de Benagéber, Valencia)
‘SISÈ’ (Lleida)
‘SNOB COCKTAIL&FOOD’ (Pamplona-Iruña, Navarra)
‘SUKALDEAN AITOR SANTAMARIA’ (Donostia, Gipuzkoa)
‘SUTAN’ (Hondarribia, Gipuzkoa)
‘TIERRA Y VINO’ (Samaniego, Araba)
‘TRAGATÁ MÁLAGA’ (Málaga)
‘TRÈSDE’ (Madrid)
‘TROQUÉ’ (Adeje, Tenerife)
‘VERATUS’ (Jarandilla de la Vera, Cáceres)
‘VÉRTIGO’ (Sober, Lugo)
‘IBAYA’ (Canillo, Principado de Andorra)