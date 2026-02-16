GASTRONOMIA
La Gala dels Sols Repsol arrenca amb un esmorzar amb el sector empresarial a Tarragona
En coordinació amb la Federació AEHT, s’ha organitzat una trobada amb empresaris i professionals de l’hostaleria de la província
Tarragona viu avui una jornada històrica amb la celebració de la Gala dels Sols Repsol, una de les cites més rellevants del panorama gastronòmic estatal. En aquest context, la Guia Repsol ha volgut anar més enllà de l’acte de lliurament dels guardons i obrir l’esdeveniment al conjunt del sector empresarial del territori. Amb aquesta voluntat, i en coordinació amb la Federació AEHT, s’ha organitzat una trobada amb empresaris i professionals de l’hostaleria de la província.
L’acte, celebrat a l’emblemàtic Circ Romà de Tarragona, ha reunit nombrosos membres de la junta de la Federació AEHT, una àmplia representació d’integrants del seu Consell d’Experts així com d’empresaris i empresàries del sector de l’hostaleria.
L’acte ha comptat amb la participació d’Ángel León, el «chef del mar», distingit amb 3 Sols Repsol i el Sol Sostenible pel seu restaurant Aponiente, que ha aportat una visió inspiradora sobre sostenibilitat, innovació i transformació gastronòmica. També hi han intervingut María Ritter, directora de la Guía Repsol i Verónica Buelga, directora de màrqueting de Repsol, que han subratllat el valor estratègic del sector i les oportunitats que s’obren per al territori. Per últim, la intervenció de Francesc Pintado, president de la Federació AEHT, ha posat en relleu el paper essencial de la restauració i l’allotjament en el desenvolupament econòmic i social de la província.
Amb aquesta iniciativa coordinada amb l’AEHT, la Guia Repsol ha mostrat la sensibilitat d’apropar-se també als restauradors i empresaris que, tot i no ser guardonats en aquesta edició, formen part essencial del teixit gastronòmic i econòmic del territori. La Gala, així, esdevé no només un reconeixement a l’excel·lència, sinó també una oportunitat per fer xarxa, generar sinergies i enfortir la comunitat professional.
Amb iniciatives com aquesta trobada, la Federació AEHT reafirma el seu compromís de continuar treballant perquè la gastronomia sigui reconeguda com un actiu estratègic imprescindible per al present i futur de la província.