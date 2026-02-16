POLICIAL
Vuit denunciats per participar en la baralla campal abans del Nàstic-Betis Deportivo
Els Mossos d'Esquadra, que els ha obert diligències penals per un presumpte delicte de baralla tumultuària i desordres públics, descarta que pertanyin a l'afició grana
Els Mossos d'Esquadra han denunciat a vuit persones d'entre 18 i 35 anys per haver participat activament a la baralla campal abans del Nàstic-Betis Deportivo. La policia catalana, que comptava amb membres de la Unitat de Seguretat Ciutadana i dels ARRO desplegats per la ciutat, van identificar, en un primer moment, a cinc persones a la Via Augusta.
Aquest van ser identificats i denunciats en base a la llei de l'esport per haver participat a la baralla que es va produir a la zona de l'Arrabassada. A un d'ells, de 27 anys, també se li va intervenir una bengala.
Nàstic
Baralla campal abans del Nàstic-Betis Deportivo
Redacció
Minuts més tard, els agents van detectar una furgoneta estacionada al voral a la Via Augusta, on hi havia vuit persones. Cinc d'ells eren els identificats una estona abans. Per això van identificar a la resta de persones que també van ser denunciades en base a la llei de l'esport.
Els mossos també van escorcollar el vehicle i van localitzar més bengales, passa muntanyes i roba, que s'haurien canviat després de l'incident per evitar ser identificats.
La policia autonòmica va obrir diligències penals a les vuit persones per un presumpte delicte de baralla tumultuària i desordres públics. Els Mossos d'Esquadra confirmen que els identificats no formen part de l'afició grana, tot i que tampoc poden confirmar que siguin de l'afició bètica. A més, asseguren que no han rebut cap denúncia per la baralla i que cap persona va resultar ferida de gravetat.
Als vídeos penjats a les xarxes socials pels testimonis es pot veure un grup nombrós llençant cadires, bengales i pegant cops de punys al Parc de les Lletres Catalanes de l'Arrabassada una hora i mitja abans de l'inici del partit.