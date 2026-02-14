Futbol
Baralla campal abans del Nàstic-Betis Deportivo
Han acudit els Mossos i la Guardia Urbana i s'han identificat a cinc persones
Baralla campal a la Vall de l'Arrabassada abans del Nàstic-Deportivo. Un grup de persones han protagonitzat una lluita on han volat cadires, bengales i cops de punys al Parc de les Lletres Catalanes de l'Arrabassada una hora i mitja abans de l'inici del partit.
Segons testimonis, s'han vist involucrades persones de totes dues aficions en una gran batalla que ha acabat amb l'actuació de la Guàrdia Urbana de Tarragona i Mossos d'Esquadra, que han identificat a cinc persones.