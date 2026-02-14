Diari Més

Baralla campal abans del Nàstic-Betis Deportivo

Han acudit els Mossos i la Guardia Urbana i s'han identificat a cinc persones

Imatge de la baralla.Cedida

Baralla campal a la Vall de l'Arrabassada abans del Nàstic-Deportivo. Un grup de persones han protagonitzat una lluita on han volat cadires, bengales i cops de punys al Parc de les Lletres Catalanes de l'Arrabassada una hora i mitja abans de l'inici del partit.

Segons testimonis, s'han vist involucrades persones de totes dues aficions en una gran batalla que ha acabat amb l'actuació de la Guàrdia Urbana de Tarragona i Mossos d'Esquadra, que han identificat a cinc persones. 

