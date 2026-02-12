Laboral
L’empresa de Tarragona que gasta 56.000 euros en escortes per protegir els seus treballadors
La decisió arriba després de situacions conflictives durant actuacions a la via pública
L'Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) ha adjudicat un contracte de més de 56.000 euros per reforçar la seguretat dels seus treballadors mitjançant un servei d’escorta privada durant determinades intervencions a la via pública.
La mesura respon a episodis de tensió detectats en actuacions com talls de subministrament per impagament o la retirada de connexions irregulars. Encara que no s’han produït agressions físiques, la companyia considera necessari adoptar mesures preventives per evitar possibles conflictes.
Reus
L’aerolínia 'low cost’ que connectarà Reus amb París tres vegades per setmana a partir de març
Daniel Cabezas Ramírez
El contracte, amb un pressupost base de 56.573,79 euros (IVA inclòs), tindrà una durada de dos anys i preveu la presència de dos escortes durant cinc hores diàries en aquelles intervencions considerades sensibles.
A més de l’acompanyament al carrer, el servei inclou vigilància estàtica a les oficines d’atenció al públic situades a la Muntanyeta, al barri de Sant Pere i Sant Pau, on l’empresa ha detectat un augment de la conflictivitat després de determinades actuacions.
Tarragona
Per què els Reis d’Espanya li han entregat un premi a l’alcalde de Tarragona?
Daniel Cabezas Ramírez
Des d’Ematsa assenyalen que la presència de seguretat privada té un efecte dissuasiu i que l’operatiu es coordina amb el Departament d’Interior i els cossos policials quan és necessari.
L’empresa recorda, així mateix, que en situacions de vulnerabilitat econòmica hi ha mecanismes per garantir l’accés a l’aigua, com bonificacions a la tarifa i un Fons Social dotat amb 150.000 euros, ampliable en funció de les necessitats.