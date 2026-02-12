FESTES
Del disseny a la rua: així es prepara el Carnaval tarragoní
Les comparses de la ciutat ho tenen tot a punt per la gran festa després de mesos de feina «invisible»
El Carnaval ja ha arrencat a Tarragona i la ciutat es prepara per als seus dies més intensos, però el que el públic veu en forma de música, ball i lluentor és el resultat d’una feina que no es concentra en una setmana, sinó que s’estén durant mesos en tallers, reunions i hores d’assaig. «Vam decidir la temàtica durant l’edició anterior, fa gairebé un any. Vam descansar uns quinze dies i ja ens vam posar a treballar en el nou disseny», explica Laura Pérez, presidenta de Som i Serem.
Enguany la comparsa s’ha inspirat en l’Índia, una proposta que, de moment, ja s’ha endut el primer premi de la Disfressa d’Or. «Ha estat un dels reptes més grans. Recrear el Taj Mahal no és gens fàcil, i enguany hem treballat amb fusta en comptes de porexpan. La resta d’elements els hem elaborat amb impressores 3D, cosa que tampoc havíem fet mai», detalla.
Han confeccionat 110 disfresses i, per una vegada, amb marge. «Probablement és l’any que millor ho hem gestionat. Fa dies que tenim tots els vestits acabats, i això normalment no passa. Començar tan aviat ens ha ajudat molt», assegura.
La logística, però, és immensa: aconseguir grups electrògens, coordinar tallers i assajos, comprar teles, i patir perquè el material no quedi aturat a la duana. «Tot plegat implica moltíssima feina invisible, però al final tot val la pena», afirma Pérez. Fa 14 anys que està al capdavant d’una comparsa amb 35 anys de trajectòria. «Cada Carnaval és un món, mai pares d’aprendre», assenyala.
Aprendre és també la paraula que millor defineix el moment de La Unió (ACUAE), que afronta tot just el seu segon Carnaval. Enguany presenten Entre costures, una proposta que ret homenatge al treball de confecció que hi ha darrere de cada comparsa. Tres dels dissenys han estat relativament àgils, però el quart els ha fet anar a contrarellotge fins fa tot just una setmana.
«Hem hagut de provar moltes opcions fins a trobar la idea definitiva», reconeix Raquel Cosano, responsable de l’agrupació. Del primer any han extret aprenentatges importants, sobretot a nivell organitzatiu. «Gestionar la gent i tota la documentació ho portem molt més ordenat. Hem après a aprofitar millor els materials i a planificar els temps», explica. Tot i això, admet que l’experiència no garanteix res. «El Carnaval no és una ciència exacta, cada any et sorprèn», apunta.
Carnaval reial
Per a Urban Style, aquest Carnaval es viu d’una manera completament diferent. Enguany formen part del regnat com a Concubí, un fet que canvia considerablement la manera d’afrontar la festa. «No et jutgen ni entres en concurs, i això et permet anar més relaxat amb algunes coses. No has de patir perquè una estructura no entri a l’escenari o perquè el jurat penalitzi un error tècnic», explica Mireia Samper, la seva responsable.
Però la intensitat no disminueix, sinó que es transforma. «Un regnat vol dir participar a gairebé tots els actes, no dormir durant més d’una setmana i tenir una autoexigència molt alta perquè vols que la gent gaudeixi», assegura. La temàtica d’enguany gira al voltant de Michael Jackson. «Som una escola de dansa urbana i tots hem crescut ballant amb la seva música. Forma part de la nostra essència», defensa Samper.
Així, la proposta els permet explotar el vessant més coreogràfic, amb quatre vestuaris inspirats en moments icònics de la trajectòria de l’artista. «Encarem el regnat amb moltíssima il·lusió. Aconseguir una segona posició a la Rua i a la Disfressa el primer any concursant com a Urban no és fàcil, així que també ho vivim amb orgull», afirma Samper.