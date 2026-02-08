Diari Més

Cultura

La comparsa Som i Serem, amb temàtica índia, és la guanyadora de la Disfressa d'Or 2026

Aerodance ha aconseguit el segon premi de la gala d’enguany, que ha omplert la CaixaBank Tarraco Arena amb més de 3.000 persones

La comparsa Som i Serem a la Disfressa d'Or de Tarragona, aquest diumenge al vespre a la CaixaBank Tarraco Arena, rebent el premi guanyador.

La comparsa Som i Serem a la Disfressa d'Or de Tarragona, aquest diumenge al vespre a la CaixaBank Tarraco Arena, rebent el premi guanyador.Marc Colilla

Redacció Redacció
Publicat per
RedaccióRedacció

Creat:

Actualitzat:

La comparsa Som i Serem és la guanyadora d'aquesta edició de la Disfressa d’Or 2026. La comparsa ha aconseguit el suport del jurat amb la seva proposta sobre la Índia. El segon premi ha anat a parar a la comparsa Aerodance, sota el títol Sortilega.

La comparsa guanyadora durant la seva actuació.

La comparsa guanyadora durant la seva actuació.Marc Colilla

La gala, que ha estat tot un èxit, ha estat presentada pel periodista Guillem Estadella i l’artista Gemma Polo, i ha esdevingut un espectacle, com cada any, del tot complert. Les 14 comparses participants ho han donat tot, amb coreografies, elements decoratius i disfresses d’alt nivell, en el seu retorn a la TAP, ara Caixabank Tarraco Arena, que a més s’ha omplert un any més amb més de 3.000 entrades venudes.

Diari Més.

Diari Més.Marc Colilla

Les comparses participants a la Disfressa d’Or d’enguany han estat Disc 45, Aerodance, Spectrum, Fotem-li canya, Colours Fantasy, Golden Time, Colla la Bota, Carmelites, Artífex, Som i Serem, Amics de la Part Alta, Magic Dansa i La Ballaruga.

Diari Més.

Diari Més.Marc Colilla

tracking