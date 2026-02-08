Cultura
La comparsa Som i Serem, amb temàtica índia, és la guanyadora de la Disfressa d'Or 2026
Aerodance ha aconseguit el segon premi de la gala d’enguany, que ha omplert la CaixaBank Tarraco Arena amb més de 3.000 persones
La comparsa Som i Serem és la guanyadora d'aquesta edició de la Disfressa d’Or 2026. La comparsa ha aconseguit el suport del jurat amb la seva proposta sobre la Índia. El segon premi ha anat a parar a la comparsa Aerodance, sota el títol Sortilega.
La gala, que ha estat tot un èxit, ha estat presentada pel periodista Guillem Estadella i l’artista Gemma Polo, i ha esdevingut un espectacle, com cada any, del tot complert. Les 14 comparses participants ho han donat tot, amb coreografies, elements decoratius i disfresses d’alt nivell, en el seu retorn a la TAP, ara Caixabank Tarraco Arena, que a més s’ha omplert un any més amb més de 3.000 entrades venudes.
Les comparses participants a la Disfressa d’Or d’enguany han estat Disc 45, Aerodance, Spectrum, Fotem-li canya, Colours Fantasy, Golden Time, Colla la Bota, Carmelites, Artífex, Som i Serem, Amics de la Part Alta, Magic Dansa i La Ballaruga.