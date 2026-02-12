Viral
Es busquen solters a Tarragona: organitzen un esdeveniment de cites en directe per Sant Valentí
L’acte estarà conduït per l’influencer Andrea Gandrom i se celebrarà aquest divendres al Parc Central
Tarragona acollirà un esdeveniment de cites en directe dirigit a solters i solteres que vulguin conèixer gent de forma espontània. La iniciativa se celebrarà aquest divendres 13 de febrer a les 18.00 hores al Parc Central.
L'acte estarà conduït per l’influencer Andrea Gandrom i tindrà lloc a la plaça de les cafeteries, a la planta 0 del centre comercial. La participació és gratuïta i està oberta exclusivament a majors d’edat.
Segons han explicat des de Parc Central, la dinàmica inclourà jocs, reptes i activitats pensades per trencar el gel i afavorir la interacció entre els assistents. La química i la personalitat seran protagonistes en una cita que busca oferir una alternativa original per celebrar Sant Valentí.
A més, Parc Central ha posat en marxa un sorteig d’una moto elèctrica Piaggio model “1+”, valorada en 2.271,90 euros més IVA. Per participar, els clients han d’escanejar els seus tiquets de compra —amb un import mínim de 20 euros— a través de l’aplicació del centre comercial. Seran vàlids els tiquets obtinguts entre el 26 de gener i el 28 de febrer, i el guanyador es donarà a conèixer durant la setmana del 2 de març.