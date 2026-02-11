Meteorologia
Mapa de vent a Tarragona: alerta màxima en una comarca i perill alt també a la resta
La franja de màxim risc, amb ratxes de 110 km/h, se situa entre la mitjanit i el migdia d’aquest dijous
El Meteocat ha activat aquest dimecres l’alerta vermella per fortes ratxes de vent per a aquest dijous a la comarca del Baix Penedès i manté l’alerta taronja i la groga a la resta del territori tarragoní. La franja de màxim risc se situa entre la mitjanit i el migdia de demà dijous, amb ratxes que podrien superar els 110 km/h.
La situació afecta, a més del Baix Penedès, el Tarragonès, l'Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, comarques on s’ha activat l’alerta taronja. D’altra banda, l’alerta groga està activada al Baix Ebre i el Montsià, on s’esperen ratxes de vent d’entre 80 i 100 km/h.
Aquest dimecres, la borrasca Nils ja ha deixat a la demarcació de Tarragona ratxes de vent superiors als 100 km/h, els Bombers han atès més d’un centenar d’avisos en poques hores, principalment per caiguda d’arbres, branques i elements inestables o que ocupaven la via pública. Les comarques del Baix Penedès i Tarragonès han estat els més afectats.
Protecció Civil recorda que s’han d’assegurar objectes en balcons i terrasses, evitar zones marítimes i extremar la precaució en carreteres i espais oberts. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha demanat especial atenció davant d’un episodi de vent “bastant generalitzat” que s’intensificarà aquest dijous.
S’espera que l’alerta es mantingui fins divendres a la matinada, encara que les ratxes aniran disminuint progressivament. Això sí, durant el mateix divendres i el cap de setmana podrien produir-se nous episodis d’inestabilitat en diferents comarques, amb canvis bruscos de temperatura i possibles precipitacions.