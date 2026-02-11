MEDI AMBIENT
La Diputació i l'Estat acosten posicions per modificar el camí de ronda de la Savinosa
L'òrgan supramunicipal trasllada les noves propostes al Ministeri, que les estudiarà
Nou capítol en el serial del camí de ronda de la platja Savinosa. La Diputació de Tarragona i el Ministeri de Transició Ecològica han acostat posicions en les últimes setmanes per a modificar el projecte inicial. Els tècnics de les dues administracions públiques s’han reunit recentment per a explorar les diferents opcions que hi ha sobre la taula. Una, reduir considerablement l’amplada de la futura via, passant dels cinc metres al tres. Una altra proposta és modificar el traçat, que en principi serà de 700 metres de longitud, perquè disminueixi el seu impacte a la zona costanera dels Morrots.
Buscar «l’excel·lència»
Fa poques setmanes, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, va expressar públicament la voluntat de traslladar aquestes modificacions al Govern estatal per a «trobar l’excel·lència en l’àmbit de la sostenibilitat». Ara, el Ministeri de Transició Ecològica estudiarà la viabilitat dels canvis. En aquest sentit, s’hauria de trobar la fòrmula administrativa, ja que les obres ja es van adjudicar per 955.779 euros (IVA inclòs) a l’empresa Seranco SAU.
Obres en stand by
Les obres ja haurien d’haver començat a l’entorn de la Savinosa, però els treballs estan en stand by fins que es prengui una decisió definitiva. Cal recordar que aquest projecte es va presentar públicament el març del 2024 i no ha sigut fins fa poques setmanes que la Diputació ha mostrat públicament la seva voluntat de modificar-lo.
Aquestes propostes presentades son també son algunes de les reclamacions de les diferents entitats ecologistes que s’han mostrat en contra de l’actual projecte. De fet, al plenari municipal del mes de desembre van presentar una moció per demanar refer el projecte. El text de la moció assegurava que el projecte és «contraproduent» perquè malmet un entorn paisatgístic fràgil i sobredimensionat perquè preveu un passeig de fins a cinc metres d’amplada en una zona rocosa. La proposta va rebre el suport d'ERC, ECP i Vox.
Si s’acaba modificant, caldrà veure de quina forma afecta la idea inicial, que contemplava una doble via. Una per a les bicicletes i una per a vianants a peu.