SOCIETAT
Un veí del barri de Tarragona crea una app per conèixer l'estat de les escales mecàniques
Les queixes veïnals han motivat a Rafa Medina, resident del Barri del Port, a desenvolupar aquest projecte
Una nova aplicació mòbil permet consultar l’estat de les escales mecàniques de Tarragona. Es tracta d’una creació de Rafa Medina, veí del Barri del Port i membre de la Plataforma Afectats per les inundacions de la Part Baixa.
L’eina, d’ús gratuït, inclou les escales del carrer Vapor, les del Palau de Congressos i les del pas soterrat de la plaça dels Carros, així com l’ascensor complementari d’aquestes. Són els mateixos usuaris i veïns els qui actualitzen l’estat dels elevadors, indicant quins trams funcionen, quins estan aturats o si s’hi estan fent obres. A més, mitjançant intel·ligència artificial, l’eina fa un resum i calcula percentatges sobre l’estat general del servei al barri.
La idea, explica el creador, va sorgir arran de les converses constants al grup de WhatsApp veïnal. «La gent sempre pregunta per les escales, sobretot la gent gran, perquè volen saber si podran pujar al centre o no», explica Medina.
«Va arribar un punt que vaig dir: he de fer alguna cosa. Feia mesos que la idea em rondava el cap, fins que un dia em vaig trobar una dona que portava crosses i no funcionava cap tram. Li vaig veure la cara, no sabia què fer», recorda. «L’endemà mateix vaig començar a fer l’aplicació», afegeix.
Aprendre mentre ajuda
Medina és informàtic, però no es dedica professionalment al desenvolupament d’aplicacions. «Vaig començar fent petites proves a casa. Està sent un procés d’aprenentatge, però l’estic gaudint», reconeix. No fa ni una setmana des que el programa està en funcionament, però la iniciativa ja ha tingut una acollida notable. Tant, que el creador s’ha vist obligat a fer canvis tècnics. «No m’esperava aquesta repercussió i he hagut de canviar el servidor gratuït per un de pagament», assenyala.
El projecte, admet, no està exempt de dificultats. «És un repte, sense dubte. Jo no em dedico a això, podríem dir que ho faig com a passatemps», assegura. «Ahir mateix se’m va desconfigurar tot i vaig estar fins a les tres de la matinada arreglant-ho», relata. Així o tot, el balanç és positiu. «Ajudo a altres persones i, alhora, aprenc coses noves, que és el que m’agrada», afirma.
Com consultar l’aplicació
Actualment, l’aplicació funciona a través d’una pàgina web, accessible mitjançant un enllaç o un codi QR que es pot compartir fàcilment entre veïns. «Penjar-la a plataformes com l’App Store suposaria un cost, i la idea era que fos gratuïta», apunta Medina. Tot i això, reconeix que a causa del canvi de servidor el projecte ja li genera una despesa.
«De moment és assumible, no em fa res pagar una mica si ajuda algú», assegura. No obstant això, si l’ús de l’aplicació continua creixent, no descarta obrir una campanya de micromecenatge en un futur per a finançar el seu desenvolupament. «Tot depèn de com avanci la situació, però ara mateix no em suposa cap problema», afirma.