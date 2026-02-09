URBANISME
Tarragona inicia la reparació d’un tram de les escales mecàniques del carrer Vapor
La substitució de la cadena vol posar fi al soroll que va provocar que el servei quedés aturat des de l’octubre
L’Ajuntament de Tarragona ha iniciat aquest dilluns, 9 de febrer, els treballs per substituir la cadena d’un dels trams de pujada de les escales mecàniques del carrer Vapor, una actuació necessària per resoldre els problemes de soroll que havien generat nombroses queixes veïnals i que mantenien aquest tram fora de servei des de l’octubre.
La cadena nova, que ha estat fabricada a mida, ha requerit un termini de producció de tres mesos abans de poder col·locar-la. Els treballs tenen una durada prevista de deu dies, durant els quals les escales només podran utilitzar-se en sentit de baixada.
Amb aquesta intervenció, l’Ajuntament espera posar fi tant al soroll com a les avaries que afectaven el funcionament normal del tram de pujada. Un cop finalitzada la instal·lació, les escales mecàniques recuperaran el servei complet, millorant la mobilitat i la qualitat de l’entorn per als veïns i veïnes del barri.