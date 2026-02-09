TERRITORI
El Port de Tarragona s'incorpora a l'Associació per a l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona
El president de l'Autoritat Portuària assegura que volen contribuir al projecte metropolità i ser un espai de consens
El Port de Tarragona s'ha incorporat a l'Associació per a l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona amb l'objectiu d'esdevenir un espai de consens «despolititzat». Aquest dilluns s'ha signat el protocol de col·laboració amb el qual els dos organismes es comprometen a treballar conjuntament amb el desplegament del projecte metropolità.
«La voluntat de transformar la realitat d'aquest territori, prenent aquí les decisions, consensuant aquelles línies més estratègiques de treball», ha expressat el president de l'Autoritat Portuària, Santiago Castellà. L'entitat, constituïda a finals d'octubre de 2025, està integrada pels municipis de La Canonja, Tarragona, Reus, Valls, Constantí, Cambrils i Salou. És previst que Creixell s'hi sumi aviat.
Tarragona
El Port s'amarra al projecte metropolità
John Bugarin
Castellà ha asseverat que el port tarragoní ha de formar part de l'impuls metropolità perquè és el port del territori. «Els nostres compromisos de port-ciutat augmenten, i això fa que augmenti també la nostra dimensió metropolitana, el port només s'explica històricament amb el desenvolupament empresarial de Reus, de Valls, de les Terres de l'Ebre, de Tortosa, del Vendrell, de Montblanc», ha afirmat. En aquest sentit, el president de l'Autoritat Portuària ha remarcat que el port va néixer «amb una clara vocació metropolitana», ja que és l'entrada i sortida de mercaderies.
«El port no ha de prendre autònomament les seves decisions, no ha de decidir si vol més o menys creuers, ni per on han de sortir les mercaderies ni com explotarà alguns dels seus nous molls, sinó que ha de servir a un territori que ha de tenir els espais de consens per articular la seva agenda política», ha manifestat. Castellà ha afegit que són l'espai «idoni» pel consens polític per la seva «condició més despolititzada, més apartidista».
En aquesta línia, ha insistit que la voluntat de port és transformar el territori amb consens. «El port, la universitat i algunes altres poques institucions tenim sentit en la mesura que siguem metropolitans; la realitat metropolitana d'aquest territori és indiscutible, construïm ara l'edifici que faci possible una governança metropolitana», ha dit. Aquest dimecres, assistiran un conjunt d'actors socials i econòmics del territori a la presentació de l'estratègia metropolitana del Camp de Tarragona.
«Molt més que un acord formal»
Per la seva banda, el president de l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, Roc Muñoz, ha subratllat que la incorporació del port tarragoní representa «molt més que un acord formal» i reforça la iniciativa. «És un pas ferm en la construcció d'una visió compartida de territori», ha remarcat, ja que, sosté, és un actor «estratègic» amb mirada supramunicipal i amb una capacitat «real d'incidència econòmica, logística i territorial». «La seva implicació aporta solidesa, credibilitat i ambició a un projecte que neix amb vocació de llarg recorregut», ha assegurat Muñoz.
Així mateix, ha assenyalat que el nou protocol estableix un marc de col·laboració estable que els permetrà avançar en àmbits claus com la planificació territorial, les infraestructures estratègiques i la transició ecològica, el desenvolupament econòmic i la projecció internacional de les comarques tarragonines i ebrenques. «Ho farem amb una governança compartida, basada en el diàleg i la corresponsabilitat», ha comentat.
Creació de Comissió de Seguiment
A la vegada, el nou protocol estableix que es crearà una Comissió de Seguiment, formada pels dos organismes, que servirà per elaborar un pla de treball compartit i per fer seguiment dels projectes impulsats. A més, han explicat que tenen previst celebrar reunions bimensuals entre les dues organitzacions. «Aquest protocol no és només un document, és un full de ruta de coordinar esforços, desplegar projectes que millorin la vida dels nostres ciutadans», ha indicat la vicepresidenta de l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, Dolors Farré.
L'entitat es va constituir formalment el 31 d'octubre de l'any passat i la integren els municipis de La Canonja, Tarragona, Reus, Valls, Constantí, Cambrils i Salou. Localitats com Torredembarra, El Morell o Montblanc ja van expressar la seva voluntat de formar-ne part, de moment, però, encara no s'hi han sumat. Per fer-ho, els ajuntaments han d'aprovar la seva incorporació en els plens. «Creixell ja ha fet aquest pas i ara el que farem és anar incorporant», ha explicat Muñoz.