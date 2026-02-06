TERRITORI
El Port s'amarra al projecte metropolità
L’APT signarà un protocol de col·laboració dilluns vinent
L’Associació per a l’Impuls Metropolità del Camp de Tarragona prepara un fitxatge estrella. Aquest pròxim dilluns, l’ens signarà un protocol de col·laboració amb el Port de Tarragona, un dels principals motors econòmics del territori. Després de Pimec i el Clúster TIC Catalunya Sud, ara arriba el torn de l’Autoritat Portuària (APT), que des d’un primer moment ha mostrat interès a participar en el desenvolupament d’aquest important projecte territorial. La seva incorporació no es tracta només d’un gest simbòlic o institucional, ja que s’incorpora per ser un actor clau en la construcció de la futura àrea metropolitana.
Des de fa molts anys, el Port ha deixat de ser concebut només com una simple infraestructura logística i ha adoptat un rol molt més ampli. La seva llarga trajectòria en la gestió de projectes estratègics serà de gran valor per a una associació que va començar a caminar fa poc més de tres mesos. L’expertesa i les idees de l’APT podran ser aprofitades en les diverses comissions de treball que es crearan per impulsar i coordinar les diferents línies del projecte metropolità. El seu paper serà especialment important en l’àrea econòmica i, sobretot, en la confecció de la nova Agència de Competitivitat i Atracció d’Inversions.
Més enllà d’aquest vessant, el Port també funcionarà com un element d’articulació territorial dins de l’associació. El passat mes de novembre, el seu president, Santiago J. Castellà, va destacar la «neutralitat política» de la institució, un tret diferencial que li permetrà actuar com a promotora de consensos territorials. La seva suposada imparcialitat podria ser de gran ajuda a l’hora de facilitar acords entre els diferents agents implicats. De fet, Castellà ja va mediar entre l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i el de Vila-seca, Pere Segura, quan va explotar el conflicte per la ubicació de la futura estació Intermodal. L’APT també incidirà en altres àmbits rellevants per al Camp de Tarragona, com la mobilitat, la planificació urbana o la transició energètica.
Això sí, de moment, no aportarà diners al projecte, tot i que s’espera que ho faci en el futur. Segons ha pogut saber Diari Més, la voluntat de l’Autoritat Portuària i l’Associació per a l’Impuls Metropolità és signar un nou conveni en uns mesos, que contempli un acompanyament financer per part del Port. Aquest acord, però, haurà de comptar abans amb el vistiplau de Puertos del Estado. Mentrestant, caldrà veure quin acaba sent l’encaix real de l’APT en les polítiques metropolitanes mentre no posa calés i fins a quin punt tindrà poder de decisió.
Prioritzar les institucions públiques
Pimec Tarragona va ser la primera entitat a adherir-se a l’associació, a través d’un conveni de col·laboració signat el 26 novembre, amb l’objectiu d’impulsar polítiques per beneficiar ele desenvolupament econòmic i social de la demarcació. Poques setmanes després, es va formar una aliança estratègica amb el Clúster TIC Catalunya Sud per consolidar la tecnologia i la innovació com a eixos clau. Ara mateix, l’associació està prioritzant les institucions públiques per sobre de les privades. Un cop amarrat el Port, s’està treballant en els futurs convenis amb la URV, els consells comarcals i la Generalitat, entre altres. Tot això, amb la voluntat de continuar ampliant la xarxa d’aliances que permeti fer realitat el projecte metropolità.