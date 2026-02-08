Carnaval
La Disfressa d’Or encén aquesta nit el Carnaval de Tarragona
La 26a edició del certamen retorna a la CaixaBank Tarraco Arena amb catorze comparses en competició i una gala plena d’espectacle
El Carnaval de Tarragona arrenca aquesta nit amb una de les seves cites més esperades. La Disfressa d'Or donarà el tret de sortida a les celebracions aquest diumenge a partir de les 19.30 h. La 26a edició del certamen retorna enguany a la CaixaBank Tarraco Arena amb catorze comparses que competiran mostrant les seves millors creacions.
La gala serà presentada pel periodista Guillem Estadella i la cantant Gemma Polo. Estadella és també còmic i humorista, conegut per la seva participació en programes com Fricandó Matiner a RAC105, i actualment presenta Els teloners a RAC1.
Polo és una artista multitudinària i una de les fundadores del grup Roba Estesa. Actualment treballa en projectes musicals coneguts com són Maruja Limón, Al·lèrgiques al Pol·len i Les Que Faltaband.
Concretament, les comparses participants seran Amics de la Part Alta, Artífex, La Ballaruga, La Bota, Colours Fantasy, Comparsa Carmelites, Disc 45, Aerodance, Fotem-li Canya, Golden Time, Magic Dansa, Platinum, Som i Serem i Spectrum.
A més, tot i no entrar en concurs, també hi participaran la comparsa Sinhus i la comparsa Urban Style, que representen la Reina Carnestoltes i el seu Concubí d’aquest any, respectivament.
Enguany, a més, la Disfressa d’Or retorna al seu emplaçament habitual, la CaixaBank Tarraco Arena, després que l’any passat s’hagués celebrat al recinte firal del Palau de Congressos a causa de problemes de programació. També es recupera el format d’un sol passi, ja que en l'edició anterior es van haver de celebrar tres sessions per a donar cabuda a tot el públic.
Cal recordar que en l’edició passada, la comparsa Platinum es va endur el primer premi amb una proposta inspirada en l’univers de Rosalía, mentre que el segon lloc va ser per a Urban, amb una temàtica basada en la cultura inuit.
Oriol Castro
Les entrades encara es poden adquirir a través del web www.tarragonamusicfestival.com, amb preus de 20 i 25 euros, més despeses de gestió. L’obertura de portes està prevista a les 18 h.