La comparsa Platinum es proclama guanyadora de la Disfressa d’Or

La comparsa Platinum va guanyar la Disfressa d’Or en una gran gal·la d’aniversari. La comparsa, amb música de Rosalía, van transformar l’escenari en un tablero flamenc i també van ser Motomamis en un show elèctric. Rosalía segur que va estar orgullosa d’elles. Urban Style, amb una gran posada en escena i un iglú presidint l’escenari, va aconseguir el segon lloc. Les seves disfresses, inspirades en els inuits, van seduir el jurat.

Les quinze comparses participants van tenir tres minuts per a guanyar-se el jurat amb el seu espectacle. I sobre l’escenari, ampli i amb una lleugera passarel·la, es van veure tota mena de shows, inspirats en pel·lícules, artistes i simbologies.

Artífex van ser els encarregats d’obrir el concurs amb una posada en escena inspirada en Frozen. MagicDansa: va ser més clàssica i van ser els Picapiedra, en un show molt teatral, però on també el ball i les plomes es van fer presents. La comparsa Goldentime va obrir les portes a una joieria on la seva solista, un diamant, com no, va brillar a conjunt amb la gran bola de discoteca que presidia el recinte firal. Per la seva banda, la comparsa Fote’m-li canya, de la Floresta, va optar per un espectacle més solemne, amb patinatge inclòs. Les Carmelites es van inspirar enguany en la pel·lícula Barbie i van tenir un missatge reivindicatiu. La Ballaruga es va inspirar en l’infern i va oferir un Llucifer com a estrella de rock. La comparsa Nou Ritme va donar vida a Fredy Mercury i a Montserrat Caballé en la seva mítica actuació de Barcelona.

En novè lloc, va actuar Sinhus, amb una gran parròquia darrere, i van portar la reialesa francesa a l’escenari amb un show molt dinàmic.

De l’Amazona al Nadal

En les pauses, les comparses que no participaven enguany al concurs també van actuar i va participar de la gran festa d’aniversari. En els últims llocs d’actuació va estar Spectrum, amb un espectacle inspirat en el Rei Lleó i un ritme salvatge. L’Albada va apostar per una proposta diferent, d’un eclipsi i amb unes grans disfresses. Som i Serem va transportar el Recinte Firal a l’Amazona i les ballarines van protagonitzar una coreografia espectacular amb un ritme salvatge.

En penúltim lloc, van actuar els Amics de la Part Alta amb una decoració immensa de tons nadalencs. L’encarregada de tancar el concurs va ser Aerodance, que va portar un gran circ a l’escenari.