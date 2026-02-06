SEGURETAT
Cristóbal Alcoba: «Molts cops som els primers a arribar als incidents que són molt impactants»
Mèdol 5 és la nova figura dels Mossos d'Esquadra que pren decisions crucials ‘in situ’ en els incidents greus
Estar al servei de tot un territori amb múltiples escenaris com és el Camp de Tarragona no és gens fàcil. Tenir una gran indústria petroquímica, les centrals nuclears, PortAventura World i el gran volum de turistes que mou la Costa Daurada fan que aquest territori pugui albergar incidents de certa rellevància, on la seguretat ciutadana que ofereixen els Mossos d’Esquadra és essencial.
Per això, el Camp de Tarragona compta des del 2024 amb la figura del Mèdol 5, una persona que pren decisions in situ en els incidents greus que passen cada dia. Aquest rol, que també té símils a la resta de regions com Comtal 5 a Barcelona, esdevé clau en el dia a dia en la gestió d’incidents de gran complexitat.
Actualment, la feina del «Cap de Torn Regional Operatiu» la desenvolupen sis sotsinspectors i una sotsinspectora amb una llarga trajectòria dins del cos de la policia autonòmica, fet que els proporciona una visió més àmplia a l’hora d’afrontar un incident rellevant. Tots ells tenen la capacitat per mobilitzar qualsevol recurs necessari, ja sigui propi (ARRO, drons, redistribuir patrulles actives, etc.) o aliè.
La figura Mèdol 5 és clau en casos com homicidis, incendis greus, presa d’ostatges, temptatives de suïcidis, entre d’altres. La seva missió és gestionar i prendre decisions en moments de caos i tensió. «En un incident rellevant som els que dirigim l’operativa, els que ens relacionem amb els altres sectors de seguretat, com podrien ser bombers, serveis d'emergència, policia local», explica el sotsinspector Cristóbal Alcoba.
Alcoba és un dels Mèdol 5. Amb ell ens disposem a acompanyar-lo per veure quina és la seva feina durant el seu torn. Assistim a un dels briefings que es fan a l’inici del torn de tarda, on la cap de torn de l’ABP de Tarragona repassa les novetats dels torns anteriors, els detinguts que estan en custòdia, quines actuacions hi ha planificades a la tarda i reparteix la resta de tasques als binomis presents. Alcoba, per la seva banda, aprofita per parlar amb els agents sobre l’últim incident rellevant que ha copsat l’actualitat al territori, un homicidi en un hotel a Vila-seca el passat 2 de febrer. El sotsinspector repassa amb ells la importància de «preservar els escenaris» on succeeixen els delictes, sobretot els més greus, per no destruir cap prova.
Un cop finalitza, ens dirigim al despatx per repassar els recursos que té disponibles durant el seu torn i revisar els incidents que han entrat a la sala 112. Alcoba també contacta amb els caps de torn de les 9 Àrees Bàsiques Policials (ABP) que depenen d’ell (Tarragona, Reus, Salou, Cambrils, Valls, Montblanc, el Vendrell, Torredembarra i Falset) per veure com es preveu el servei i si hi ha alguna actuació activa important. «La comunicació amb ells ha de ser fluida i coordinada, ja que això facilita la feina de tots», assegura mentre comença a preparar-se per sortir a patrullar amb Josep, que serà el seu binomi. L’agent és un vell conegut per Alcoba, perquè han coincidit altres cops com a binomi.
Després de posar-se l’armilla reglamentària, incorpora al seu uniforme els seus aliats, les tres emissores, que seran des d’on entrin els avisos dels ciutadans. «En aquesta feina mai saps el que passarà», avisa el Mèdol 5 abans de pujar al vehicle policial.
Iniciem el patrullatge per la Part Baixa, on els walkies no paren de sonar. Cristóbal està amb tots els seus sentits activats per si cal fer acte de presència en algun d’ells sigui on sigui, ja que té mobilitat completa. «Durant el servei tenim dos grans aliats, el company binomi que m’ajuda molt estan pendent d’una de les emissores i els companys de sala de comandament que em fan arribar si hi ha algun incident molt rellevant», comenta Alcoba.
«Tot i que no és habitual, avui està sent una tarda tranquil·la», confessa el sotsinspector entre rialles de complicitat amb el Josep. Minuts després entra un avís per un furt en una botiga del Parc Central, a la qual ens adrecem per donar suport als companys que ja han arribat. Finalment, l’incident es resol amb una denúncia a les dues autores i la comunicació dels fets a la mare d’una d’elles, la qual era menor.
Marxem del centre comercial cap a la comissaria de Campclar, on està previst coordinar un dispositiu juntament amb la Guàrdia Urbana de Tarragona (GUT) emmarcat dins del Pla d’Acció de Barris. Però un avís d’última hora reclama l’atenció del Cristóbal i hi ha canvi de plans. Josep agafa l’N-340, amb seguretat, però a tota velocitat amb la sirena i llums activades. Una persona ha entrat en brot psicòtic en un pis de l’avinguda Roma de Tarragona i calen reforços.
Un cop arribem al lloc, quatre patrulles de Mossos d’Esquadra, entre elles nosaltres, i el Sistema d’Emergències Mèdiques entren en acció. Els agents han hagut de fer una contenció per evitar danys majors fins a l’arribada del SEM. Finalment, traslladen el jove a un hospital.
Un cop finalitzat el servei assistencial, ens dirigim cap al dispositiu conjunt al carrer Riu Onyar. Allí els companys de la GUT ja estan preparats i ens hi afegim. L’objectiu d’aquests és que els veïns vegin la presència policial per donar sensació de seguretat i fer identificacions i escorcolls. Aquest finalitza sense incidents rellevants.
Tarragona
Tres detinguts i tres denúncies durant un dispositiu conjunt dels Mossos a Campclar
Shaila Cid
La feina de Mèdol 5 és lidiar, en molts casos, moments de tensió i caos. Per això, «hem de tenir capacitat d'adaptació i també de resiliència per fer front a situacions molt canviants i molt diverses. Som una figura que requereix certa velocitat i de bona gestió emocional», explica el sotsinspector. «Molts cops som els primers a arribar als incidents que tenen un component emocional molt impactant», confessa.
Per Cristòbal Alcoba la nova figura al cos de Mossos «ha aportat molta qualitat a la gestió de les actuacions. Hem millorat en eficiència policial i en coordinació amb altres agents, fet que ens ha permès anar creant xarxa».
«Al final la nostra feina és vetllar per la seguretat del ciutadà les 24 hores els 365 dies de l’any, sobretot en moments de caos», finalitza.
Rescat ‘in extremis’ a Salou
Tarragonès
Els Mossos rescaten una turista que s’estava ofegant a Salou
Redacció