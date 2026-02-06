Diari Més
Tres detinguts i tres denúncies durant un dispositiu conjunt dels Mossos a Campclar

L'operatiu està emmarcat dins del Pla d'Acció de Barris de Tarragona

Un instant del dispositiu conjunt al carrer Riu Onyar.

Un instant del dispositiu conjunt al carrer Riu Onyar.Mossos

Shaila Cid
Publicat per
Shaila Cid

Creat:

Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra juntament amb la Guàrdia Urbana de Tarragona van dur a terme dimecres per la tarda un dispositiu policial al barri de Campclar de Tarragona. Les dues policies van establir els efectius al carrer Riu Onyar a partir de les 19 hores fins les 20.30 h. aproximadament.

Durant el l'operatiu situat en un carrer proper a la comissaria dels Mossos es van identificar 25 persones i 11 vehicles en total. Aquest tipus de despleglment s'està duent a terme durant tota aquesta setmana en aquest barri, tot i que s'espera extrapolar-lo en una altra zona de Tarragona.

També es van interposar tres denúncies per la llei de seguretat ciutadana (2 per tinença de drogues i 1 per tinença d'arma blanca). Finalment, es van dur a terme tres detencions, una per tenir una ordre de cerca i detenció i les altres dues per tràfic de drogues. 

