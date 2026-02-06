POLICIAL
Tres detinguts i tres denúncies durant un dispositiu conjunt dels Mossos a Campclar
L'operatiu està emmarcat dins del Pla d'Acció de Barris de Tarragona
Els Mossos d'Esquadra juntament amb la Guàrdia Urbana de Tarragona van dur a terme dimecres per la tarda un dispositiu policial al barri de Campclar de Tarragona. Les dues policies van establir els efectius al carrer Riu Onyar a partir de les 19 hores fins les 20.30 h. aproximadament.
Durant el l'operatiu situat en un carrer proper a la comissaria dels Mossos es van identificar 25 persones i 11 vehicles en total. Aquest tipus de despleglment s'està duent a terme durant tota aquesta setmana en aquest barri, tot i que s'espera extrapolar-lo en una altra zona de Tarragona.
També es van interposar tres denúncies per la llei de seguretat ciutadana (2 per tinença de drogues i 1 per tinença d'arma blanca). Finalment, es van dur a terme tres detencions, una per tenir una ordre de cerca i detenció i les altres dues per tràfic de drogues.