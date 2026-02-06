POLICIAL
Enxampen a la Floresta una dona dormint a l'interior d'un camió que havia sostret
Els Mossos d'Esquadra també van detenir un home, el qual li portava l'esmorzar a la lladre
Agents dels Mossos d’Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Tarragona van detenir aquest dijous una dona i un home de 45 i 42 anys respectivament, com a presumptes autors d’un robatori o furt d’ús de vehicle. Així mateix, també se’ls atribueix un robatori amb força a interior de vehicle.
Els fets van tenir lloc el mateix dia pels volts de les 12 hores quan agents d’aquest grup efectuaven tasques de prevenció de delictes amb un vehicle de paisà al barri de la Floresta de Tarragona. En un determinant moment, van observar un camió estacionat al carrer de Wiliam Tarin Naurer, el qual s’estava buscant perquè constava com a sostret des de dilluns passat. En apropar-se, van localitzar una dona que dormia a la cabina i seguidament va aparèixer un home que li duia l’esmorzar. Els mossos van reconèixer ràpidament la parella atès que ambdós han estat detinguts en nombroses ocasions.
En l’escorcoll, els van trobar diversos objectes, entre ells dos jocs d’ulleres que posteriorment es va poder comprovar que constaven sostretes de dins d’un vehicle saquejat el passat 22 de gener al carrer Riu Siurana del barri de Campclar. Per tot plegat, els mossos els van detenir.
L’empresa titular es va fer càrrec del camió sostret amb les claus posades de l’exterior d’un taller de Tarragona. D’altra banda, es van lliurar les ulleres recuperades al seu propietari.
Es dona la circumstància que els dos lladres són els mateixos que els mossos van detenir el passat 28 de gener per un altre robatori amb força a l’interior d’un vehicle estacionat al carrer Gran Canària del barri de la Granja. En aquella ocasió la víctima també va poder recuperar les pertinences que li havien sostret, entre elles diversos jocs d’ulleres.
Ambdós són coneguts per la policia per múltiples detencions per delictes contra el patrimoni i, més concretament, per diversos robatoris a interior de vehicle. Entre tots dos, acumulen un total de 44 antecedents policials.
Els dos detinguts van passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.