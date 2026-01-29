POLICIAL
Detenen a la Floresta dos lladres per un robatori a l'interior d'un vehicle a la Granja
Entre tots dos detinguts acumulen fins a 40 antecedents policials
Agents dels Mossos d’Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Tarragona van detenir aquest dimarts una dona i un home de 45 i 44 anys respectivament, com a presumptes autors d’un robatori amb força a interior de vehicle.
Els fets es remunten al passat 12 de gener quan una patrulla de la Unitat de Seguretat Ciutadana efectuava tasques de prevenció de delictes al barri de la Floresta de Tarragona. Pels volts de les 23.50 hores van identificar un home i una dona al bloc Freixe. En l’escorcoll, els van localitzar eines i diversos objectes. La parella va oferir explicacions incongruents i contradictòries i no en va poder acreditar la seva titularitat. Davant la possibilitat que aquest material procedís de diversos fets il·lícits, es va intervenir i traslladar a comissaria per tal d’efectuar les corresponents comprovacions.
De les gestions fetes pels investigadors, es va constatar que aquests objectes constaven com a sostrets d’aquell mateix dia 12 de gener de l’interior d’un vehicle estacionat al carrer Gran Canària del barri de la Granja. Els va reconèixer el seu propietari, qui en presentar la denúncia va explicar que pels volts de les 13.00 hores se’l va trobar amb una finestra trencada i l’interior tot remenat.
La víctima va poder recuperar-los mentre es va iniciar la recerca dels dos sospitosos, en aquest cas la parella identificada la nit d’aquell mateix dia. Es tractava d’un home i una dona coneguts per la policia per múltiples detencions per delictes contra el patrimoni i, més concretament, per diversos robatoris a interior de vehicle. Entre tots dos, acumulen fins a 40 antecedents policials. Després de ser localitzats per agents del Grup de Delinqüència Urbana, van acabar detinguts aquest dimarts a la comissaria dels mossos pels volts de les 22.00 hores.
Està previst que els dos detinguts passin a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona en les properes hores.