POLÍTICA
ERC: «La reestructuració de línies de l’EMT ignora a Llevant, desconnecta el Centre i dona l’esquena al mar»
La formació republicana lamenta que el nou model es presenti sense participació i sense conèixer els horaris de les freqüències que determinaran la qualitat del servei
El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona valora que la reestructuració de línies de l’EMT no suposa un veritable pas endavant en la planificació del transport públic, ja que no dona resposta a moltes de les reivindicacions i propostes de millora dels últims anys de la ciutadania. Els republicans consideren que cal introduir canvis substancials per garantir una cobertura més equilibrada entre tots els barris i una millor connexió amb alguns equipaments i zones clau de la ciutat.
L’alcaldable d’ERC, Xavi Puig, ha destacat que «la nova proposta de l’EMT ignora a Llevant, desconnecta el Centre i dona l'esquena al mar». Puig considera que la reestructuració incorpora millores necessàries com la connexió amb Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau, però desatén a altres zones. Tanmateix, el republicà ha lamentat, una vegada més, la falta de participació ciutadana en un canvi tan destacat com aquest: «Hauria estat positiu poder-lo treballar amb algun tipus de participació ciutadana, per recollir aportacions i consensuar solucions de millora i més en un tema tan important com és la mobilitat, que afecta molta gent».
El republicà ha posat de manifest que «encara no coneixem els horaris de les noves línies, les freqüències de pas determinen la veritable qualitat del servei». Puig també alerta que els conductors per cobrir aquesta reestructuració seran els mateixos i que caldrà garantir que de 7 a 9 del matí que ningú quedi a terra.
Entrant més al detall, la consellera Gemma Fusté ha apuntat que s’han perdut oportunitats per millorar el servei «sobretot amb les línies de Llevant, que continuaran sense connectar-se amb el CAP Llevant, un equipament essencial i que ara seria una bona oportunitat per reforçar-hi l’accés en transport públic».
Pel que fa al Centre, Fusté alerta que es perden connexions amb Joan XXIII i queda molt més desconnectat de Ponent. «Aquest fet perjudicarà la mobilitat de gran part de la població i també al comerç de proximitat. És un model que debilita el Centre i trenca amb la cohesió», ha apuntat Fusté, qui ha afegit que «àmplies zones dels Eixamples queden desateses, així com el tram superior de la Rambla Nova, malgrat el consens polític perquè hi arribés el bus».
Els republicans lamenten que les noves línies donin l’esquena al mar. Segons Fusté cap línia fa parada a la principal platja urbana de la ciutat, el Miracle. «En un moment en què també s’ha retirat l’aparcament caldria facilitar-hi l’accés amb transport públic, sobretot per a la gent gran. A més, seria una oportunitat perquè Ponent tingui una parada a l’estació de trens».
En últim lloc, el grup municipal ha reivindicat una millor connexió més directa de diversos punts de la ciutat amb l’estació ferroviària de la Part Baixa. Fusté ha apuntat que «perdem l’oportunitat de guanyar en intermodalitat i acabar de fomentar el transport públic i sostenible». En la mateixa línia, la consellera ha assenyalat que aquesta reestructuració també hauria pogut servir per millorar la connexió dels pàrquings dissuasius dels afores amb el centre de la ciutat, especialment en el context de la implantació de la nova zona de baixes emissions.
Des del Grup Municipal es mostren optimistes i iniciaran converses amb l’equip de govern per a poder introduir les màximes esmenes en la nova reestructuració. Cal recordar que les noves línies s’han d’aprovar a través del Consell Plenari.