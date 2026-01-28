Mobilitat
Mapa de la nova xarxa d’autobusos de Tarragona: més línies, més freqüències i millors connexions
Sant Salvador i els barris de Ponent, els grans beneficiats del nou disseny de línies de l’EMT
L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona prepara una reorganització històrica de la seva xarxa d’autobusos que entrarà en vigor al juny. Després d’un any d’estudis sobre la distribució de vehicles i l’ús real de les línies, la companyia ha presentat una proposta que busca millorar la cobertura, augmentar la freqüència i simplificar el servei.
Segons va explicar Sonia Orts, consellera de Mobilitat i presidenta de l’EMT, l’última modificació significativa de la xarxa es va realitzar el 1990, i l’objectiu ara és oferir un servei més accessible, eficient i fàcil d’entendre per als usuaris.
Reducció de línies però més freqüències
Encara que el nombre de línies passarà de 18 a 17, la reestructuració incrementarà notablement les sortides. De dilluns a divendres, les freqüències pujaran de 1.163 a 1.283, és a dir, 120 més. Els dissabtes hi haurà 32 freqüències addicionals i els diumenges, 24 més, sumant un total de 176 freqüències setmanals addicionals.
Amb aquests canvis, l’EMT pretén oferir un transport públic més regular i competitiu davant el vehicle privat, reforçant connexions clau a tota la ciutat i cobrint una distància total de 218 quilòmetres, davant els 211 quilòmetres actuals.
Beneficis per a Sant Salvador i els barris de Ponent
Els principals beneficiats seran els barris de Sant Salvador i Ponent, on s’han detectat problemes de cobertura i duplicitat de rutes. A Sant Salvador, la línia L-85 es convertirà en la principal per a la zona est, reduint l’interval de pas de 30 a 18 minuts, mentre que la L-5 mantindrà la connexió directa amb l’Hospital Joan XXIII i el nou intercanviador de Battestini, facilitant els transbordaments.
D’altra banda, s’eliminaran algunes parades en zones amb baixa densitat de població i es crearan noves on hi ha més demanda, passant de 55 a 81 sortides diàries des de Sant Salvador.
Als barris de Ponent, es reorganitzen diverses línies encavalcades com la L-6, L-54 i L-34, creant la nova L-3, que oferirà una connexió més ràpida i directa amb el centre i fins la Canonja. La L-6 es dividirà en dues branques, donant lloc a la nova L-60, i la L-34 s’ajustarà per connectar directament amb Floresta, Torreforta i el CAP de la Granja, mentre que la L-54 es reforça per millorar l’accés al nou Hospital Viamed.
Canvis a Llevant i el centre
A Llevant, la L-13 s’allargarà fins a l’estació de tren, millorant les connexions amb Rodalies. La L-8 mantindrà el seu recorregut actual, encara que alguns trams ja van ser modificats en la segona fase d’implantació a Battestini, amb un estalvi de 7 minuts en el temps de viatge.
Al centre i als barris marítims es crearà la nova L-20, resultat de la fusió de la L-21 i L-23, amb l’objectiu de millorar la regularitat i simplificar la xarxa. A més, la L-55 ampliarà el seu recorregut fins a l’estació de tren i augmentarà la seva freqüència, amb possibilitat de reforçar la flota segons la demanda.
Reivindicacions històriques incloses
L’EMT assegura que la nova xarxa incorpora demandes històriques dels barris, com milloris connexions a Sant Salvador, accessos directes a l’Hospital Joan XXIII i a l’intercanviador de Battestini. La proposta ha estat ben rebuda pels grups municipals i les federacions de veïns, que han destacat la qualitat de l’estudi i l’atenció a les necessitats reals de la ciutadania.
Pròxims passos
El govern municipal portarà la proposta al Consell Plenari de març per a la seva aprovació i, si tot va segons el previst, els canvis s’aplicaran aquest estiu. L’EMT considera que aquest és el moment ideal per provar la nova distribució, coincidint amb la temporada estival, i avaluarà ajustaments segons la resposta dels usuaris.