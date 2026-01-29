MOBILITAT
Els problemes als trens fan ajornar 45 dels 54 trens de mercaderies previstos pel Port
Les restriccions disminueixen des de dimarts, si bé afecten especialment els combois que han d'anar cap a Barcelona
Els problemes a la xarxa ferroviària dels darrers dies han fet que el Port de Tarragona hagi hagut d'ajornar 45 dels 54 trens de mercaderies que tenia previst moure fins aquest dimarts. Segons ha explicat el cap de la divisió de gestió ferroportuària de l'Autoritat Portuària de Tarragona, José Luís Román, les incidències han afectat el 85% de les maniobres.
«Els primers dies les restriccions de circulació eren gairebé del 100%», ha exposat. Dilluns l'afectació va baixar fins al 80% i dimarts ja van poder operar més del 50% dels trens. Ara, les mercaderies en direcció centre i nord de la península Ibèrica «s'estan normalitzant» però els que van cap a Barcelona «encara pateixen restriccions de circulació».
Aquest dimecres ja van poder rebre dos trens i fer-ne sortir sis, amb cotxes, materials siderúrgics i cereals. D'aquests sis, tan sols un va anar en direcció Barcelona. Respecte les possibilitats que ofereix l'alternativa provisional habilitada per Adif de fer servir la línia de la costa, Román ha dit que «la capacitat d'aquesta línia és molt reduïda». «La demanda de circulacions és més gran que les possibilitats de la xarxa», ha manifestat.
Tal com ha detallat el responsable ferroportuari, el tràfic ferroviari representa un 5% del tràfic terrestre del Port de Tarragona; mentre que el terrestre representa un 30% del global. «L'impacte social és molt gran perquè el port té molt interès en moure mercaderies per ferrocarril, però en el volum de negoci és poc significatiu», ha explicat. A més, ha concretat que la majoria dels moviments els fan en direcció Saragossa, cap al centre d'Espanya. «Tenim tràfics de vehicles a Ciempozuelos de vehicles, de siderúrgics a Sagunt o pasta de paper a Salamanca», ha concretat. En canvi, els moviments cap a Barcelona són pocs. Cal recordar que la connexió entre Barcelona i França per a les mercaderies està tallada arran d'una incidència al túnel de Rubí.
Pel que fa a l'afectació que han patit les empreses que operen al port tarragoní, Román ha explicat que ara mateix principalment estan «preocupades». «Han entès la situació i el seu neguit és saber quan es recuperarà» la circulació habitual, especialment de les que treballen amb Barcelona.