TRANSPORT
El Port ha deixat de moure entre 12.000 i 15.000 tones de mercaderies des de la setmana passada
El motiu ha estat les disrupcions ferroviàries i el tancament del túnel de Rubí. Adif ha habilitat línies de tren alternatives per reprendre el trànsit de trens de mercaderies
Adif està habilitant línies ferroviàries alternatives en horari nocturn per reprendre el trànsit de trens de mercaderies, després del seu bloqueig per la incidència en el túnel de Rubí (Vallès Occidental), ha informat aquest dimecres l'administrador d'infraestructures ferroviàries.
En concret, els serveis de mercaderies transiten per línies alternatives, essencialment per la línia Barcelona-Sant Vicenç de Calders per Vilanova en horari nocturn quan no circulen trens de viatgers.
Respecte a les circulacions cap a França, Adif ha informat que únicament circulen trens internacionals amb destinació o origen a la nova terminal del centre logístic de La Llagosta, situada a 15 quilòmetres de Barcelona, on es realitzen operacions de càrrega i descàrrega.
No obstant això, per ample convencional, en la relació nord-sud i viceversa, segueixen sense circular trens de mercaderies per la suspensió del trànsit al ramal Mollet-Castellbisbal, a causa de les afectacions detectades a l'estructura del túnel de Rubí.
Tècnics d'Adif han inspeccionat l'estructura i «estan treballant en les solucions tècniques per a la reparació dels danys detectats», segons ha informat el gestor ferroviari.
El túnel està sent «objecte d'una auscultació contínua per controlar l'estat de l'estructura», ha afegit Adif.
Després del col·lapse del túnel del Rubí per una esquerda a la volta, el Port de Barcelona registrava a primera hora d'aquest matí la interrupció total del trànsit ferroviari internacional de mercaderies.
Mentre que a Tarragona, les disrupcions ferroviàries i el tancament del túnel han provocat que el port deixi de moure entre 12.000 i 15.000 tones de mercaderies des de la setmana passada, segons l'Autoritat Portuària (APT).