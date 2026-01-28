TRANSPORT
El govern espanyol actuarà «d’emergència» al túnel de Rubí per poder obrir el pas de mercaderies «en uns dies»
Santano diu que és un punt que «preocupa» i que «no es pot esperar» als treballs que estaven planificats
El govern espanyol farà una «primera actuació» al túnel de Rubí per poder obrir en qüestió «de dies» el pas de les mercaderies que està aturat per la incidència propera a l’estació de Rubí Can Vallhonrat. El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, ha assegurat al Cafè d'Idees de RTVE que hi ha un equip del Ministeri «centrat a buscar una actuació d’emergència» per a solucionar l’afectació, unes obres que serien compatibles amb el pas dels combois.
Santano ha dit que és un punt que «preocupa» l’executiu estatal i que «no es pot esperar» als treballs de millora que estaven planificats. «No tinc una data, però estem parlant de dies», ha assegurat, preguntat per a quan es podrà reobrir la circulació en aquest punt.
Tarragona
La circulació ferroviària de mercaderies de Tarragona cap a França continua aturada
Redacció ACN
L'agost de l'any passat, Adif ja va licitar l'execució dels treballs de millora al túnel de Rubí, per un import de 23,3 milions d'euros. En l'informe tècnic, s'apuntava que el túnel presentava «esquerdes sense tractar en trams sense reforç existent», «humitats, filtracions i eflorescències», així com «poc recobriment» en zones «d'armadures».
Per això es plantejava fer un «anell de reforç» amb materials metàl·lics i formigó armat, «aplicació de capes de morter, treballs de segellament i reforç» per tractar «diversos desperfectes» i el «monitoratge de l'estructura durant l'execució dels treballs». Amb tot, al novembre, es va ajornar l'obertura d'un dels sobres del concurs, i ara s'estan fent actuacions d'emergència.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va assegurar en una roda de premsa aquest dimarts que aquest era un punt «essencial» per al transport de mercaderies. L’actuació a Rubí és un dels diversos contractes d’emergència activats arran de la crisi ferroviària de la darrera setmana en punts on estava planificat actuar però a un ritme diferent.
L'afectació a Rubí impedeix els combois procedents de Barcelona, Tarragona i el sud del país avançar cap a la resta del continent, i també que n'arribin alguns provinents des de França. El Port de Barcelona pateix els efectes d'una incidència al túnel de Rubí pel que fa a la connexió amb França, però també per la caiguda del mur a Gelida, on la setmana passada hi va haver l'accident ferroviari, pel que fa a la connexió amb l'Ebre.