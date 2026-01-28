TRANSPORT
La circulació ferroviària de mercaderies de Tarragona cap a França continua aturada
El Port es veu afectat per una incidència al túnel de Rubí i pels efectes de la caiguda del mur a Gelida
La circulació de mercaderies amb trens cap a França continua aturada i sense data concreta de restabliment, segons han indicat a l'ACN fonts del Port. La infraestructura pateix els efectes d'una incidència al túnel de Rubí pel que fa a la connexió amb França, però també per la caiguda del mur a Gelida, on la setmana passada hi va haver l'accident ferroviari, pel que fa a la connexió amb l'Ebre.
La incidència a Rubí ha obligat a aturar la circulació de mercaderies cap a França des de Barcelona i Tarragona, segons van confirmar aquest dimarts fonts d'Adif. L'afectació impedeix els combois procedents de Barcelona i el sud del país avançar cap a la resta del continent, i també que n'arribin alguns provinents des de França.
Adif va informar aquest dilluns que la circulació de trens estava interrompuda a l'altura de Rubí Can Vallhonrat sense donar més informació. Els trens de mercaderies comparteixen via amb els de passatgers en aquest punt. L'afectació va obligar Renfe a oferir un servei alternatiu per carretera entre Martorell i Mollet-Sant Fost per als passatgers, i ha deixat aturada la circulació de mercaderies.