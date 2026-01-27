MOBILITAT
Usuaris de Tarragona farts del caos de Rodalies opten per l'AVE: «No me'n fio, necessito anar a Barcelona»
Els trens d'alta velocitat de l'estació del Camp de Tarragona han acumulat retards d'uns deu minuts a primera hora
Els usuaris de l'estació del Camp de Tarragona feien fila per accedir a les andanes per agafar l'avant i els AVE a primera hora del matí d'aquest dimarts, amb retards de poc més de deu minuts. Una de les viatgeres és la Júlia Camprubí que ha agafat per primera vegada l'AVE pel caos ferroviari dels darrers dies, aprofitant l'abonament de quatre bitllets gratuïts. «Sempre anava amb Rodalies, però no me'n fio, sempre hi ha una cosa o una altra», ha assegurat. «Necessito anar a Barcelona», ha afegit la Júlia Vellvé, una altra passatgera.
D'altra banda, la portaveu de la Plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha anunciat que convocaran una mobilització el pròxim 7 de febrer a Barcelona per defensar els trens i el servei públic.
Camprubí va viure un calvari la setmana passada, ja que va haver de desplaçar-se amb cotxe fins a Sant Cugat, on treballa, per després utilitzar els ferrocarrils fins a Barcelona pels seus estudis. «L'últim cop vaig sortir a les 5.15 h des de Tarragona i eren les 10 que encara no havia entrat a Barcelona», ha lamentat. Aquesta setmana usarà els bons gratuïts i de cara la vinent encara no sap què farà. «No tothom es pot permetre un AVE, hi ha d'haver serveis alternatius», ha reclamat. Ha agafat el tren previst a les 7.55 h, que ha sortit amb uns vint minuts de retard, fet que ha provocat que arribessin a Barcelona 25 minuts més tard del previst.
La seva amiga, la Júlia Vellvé comparteix la mateixa situació. Normalment, opta per les Rodalies, però donat el desgavell ferroviari també ha decidit passar-se a l'alta velocitat. «No me'n fio molt per tot el que està passant, avui he vingut a l'AVE perquè necessito anar a Barcelona i me'n fio més, de moment, de l'alta velocitat, tot i que també va amb retard», ha comentat. «Cinc o deu minuts no em suposen res, en canvi, a Rodalies no saps si passarà o no el tren», ha lamentat. Per ella, és un esforç venir fins a l'estació del Camp de Tarragona, ja que viu a Reus i l'han de portar fins aquí.
Confessa que per «sort» només es desplaça dos dies fins a Barcelona i, per tant, l'afectació és menor en comparació amb els usuaris que es mouen cada dia. «És una mica caòtic, la gent està cansada, desgastada, sí cada setmana he de fer el mateix i venir a l'AVE, em suposarà un gran esforç», ha afegit. En el mateix grup d'amics, hi ha la Gal·la Benet i Joaquim Queralt, de Montblanc. En el seu cas, tenen l'opció d'anar des de la vil·la montblanquina fins a Barcelona amb el regional, però com que no se'n refien baixen cada dia a l'estació del Camp de Tarragona.
«Poder arribar a l'hora, és el mínim que demanem, senzillament això. Ni més ràpid ni amb més qualitat, i per això fem l'esforç de venir fins aquí amb cotxe, per després poder arribar cap a Barcelona», ha dit Benet. Per la seva banda, Queralt explica que viu a Barcelona entre setmana i que els diumenges se n'hi torna. «Però aquesta setmana ho he vist impossible», ha assegurat. «Hauria pogut agafar Renfe primer amb autobús fins a Reus o Sant Vicenç i després agafar el tren, però vaig decidir fer un AVE per intentar arribar el més ràpid possible i no passar-me quatre hores de camí», ha explicat.
Tots dos desconfien del sistema ferroviari i lamenten les incidències habituals del servei de Renfe. «Veig que la situació no millora i sembla que no millorarà, soc pessimista vista l'experiència que tinc del passat, sempre ha funcionat així. Penso que va per llarg i no tinc cap mena de fe ni amb Rodalies ni amb el sistema ferroviari català que està en una decadència absoluta», ha denunciat Benet. Alhora, Queralt ha afegit que és un inconvenient no poder-se planificar: «No és cap novetat que els trens no arribin alhora, però fa més ràbia quan no saps ni si podràs sortir ni quan arribaràs».
Els dos joves han assegurat que hi ha més moviment de persones aquest dimarts al matí en comparació amb altres dies a l'estació del Camp de Tarragona. De fet, han explicat que el pàrquing estava «pràcticament ple». «Hi ha més gent, segur», han remarcat. Així mateix, comprenen que s'hagi reduït la velocitat per la ruptura detectada a la via d'alta velocitat a l'altura de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà). «Entenc que vagi més a poc a poc, és més fiable un tren d'alta velocitat, ja que més o menys t'assegures arribar relativament a l'hora», ha asseverat el jove.
Entre els passatgers que agafen habitualment l'avant de les 7.35 h també hi ha en Gabriel Silva, que va dos cops per setmana a Barcelona. Ell considera que és «una vergonya» el caos ferroviari viscut els últims dies. «Com a ciutadans no ens mereixem aquest servei, el necessitem per anar a la feina, per exercir els nostres drets com a ciutadans, i això no és acceptable», ha manifestat. També ha dit que confia més en l'alta velocitat: «El servei és més fiable». Finalment, ha assenyalat que veu amb bons ulls la reducció de la velocitat dels combois, ja que, sosté, el primer és la seguretat. «Si s'han de fer canvis o reparacions a la via i cal reduir la velocitat, cal fer-ho, però que no sigui alguna cosa constant i permanent», ha reblat.
Protesta el pròxim 7 de febrer a Barcelona
La portaveu de la Plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha explicat que és carregós haver d'agafar dos transports per arribar fins a l'estació del Camp de Tarragona, però que aquest dimarts s'ha decidit a fer-ho. «Segueixo sent una persona que aposta pel regional, avui veig a la gent com si ens haguessin fotut una pallissa i anem expectants, cansats, és un ambient molt estrany», ha opinat. També ha ironitzat sobre la represa del servei. «Tornarem a la normalitat dels retards, de les incidències, però és que aquella normalitat ens ha semblat quasi com si fos un servei excel·lent» aquests darreres dies amb la suspensió del servei.
Gómez ha reclamat al Govern, Adif i Renfe que «aprengui d'aquesta caiguda» i que millorin l'assistència als passatgers. «Han de fer una pensada de com ens atendran a partir d'ara i com ha de moure's la informació a les andanes, tant de l'alta velocitat com fora i pel que fa al tema d'inversió, veure on s'està invertint i com», ha demanat la portaveu.
Així mateix, ha explicat que diverses entitats i plataformes ciutadanes convocaran una manifestació el pròxim 7 de febrer a les cinc de la tarda a Barcelona per denunciar el caos ferroviari i demanar millores en el servei. «Sortirà de l'estació de França, on estan les oficines d'Adif i anirem fins a la plaça Sant Jaume, sortirem per defensar el tren i els serveis públics», ha tancat. Al voltant de les 10.30 h, alguns dels AVE ja acumulaven retards de més d'una hora.