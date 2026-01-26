MOBILITAT
AVE Tarragona a 80km/h: una ruptura a la via a l’Espluga de Francolí obliga a reduir la velocitat
El Ministeri de Transports indica que serà temporal i que no posa en perill la circulació de trens
Una ruptura detectada a la via d’alta velocitat al seu pas per l’Espluga de Francolí (la Conca de Barberà) ha obligat Adif a reduir la velocitat dels trens a 80 quilòmetres per hora durant un tram del recorregut. Segons han confirmat fonts del Ministeri de Transports, aquesta limitació serà temporal i no posa en perill la circulació de combois.
Aquest nou incident se suma a la reducció de la velocitat dels trens AVE o Iryo en diversos trams de la ruta entre Barcelona i Madrid, fet que provoca que el trajecte duri fins a una hora més del previst i que ha causat importants endarreriments durant tot el cap de setmana.
Fons del Ministeri de Transports apunten que aquest diumenge a la nit Adif va rebre la notificació d’un maquinista sobre una incidència prop de l’Espluga de Francolí, a Tarragona.
Segons el Ministeri, Adif va mobilitzar «de forma immediata» els equips de manteniment, que van revisar el tram i van fer les primeres intervencions per reparar el carril.
Per tant, continua el Ministeri, la circulació per aquest punt restarà reduïda mentre no conclouen les tasques.