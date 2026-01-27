MOBILITAT
L’AVV Tarragona-2 reclama diàleg abans d’aplicar la zona taronja a la urbanització
L’entitat veïnal demana reunir-se amb l’alcalde i Mobilitat per exposar una alternativa que tingui en compte l’Escola Pax i els residents
L’Associació de Veïnes i Veïns Tarragona-2 ha sol·licitat una reunió amb l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i amb tècnics municipals de Mobilitat per poder presentar la proposta del veïnat abans que es reguli la nova zona taronja a la urbanització. L’entitat defensa la necessitat d’obrir un procés de diàleg previ que permeti consensuar una solució equilibrada per a la comunitat educativa de l’Escola Pax i per als veïns del barri.
L'AVV Tarragona-2 no està d'acord amb la proposta de zonificació que va avançar un mitjà de comunicació i que hauria estat formulada per un membre d'En Comú Podem en el marc del Consell Escolar de l'Escola Pax -però que ni Mobilitat ni l'Ajuntament l'han fet oficial- perquè la vuitantena de places de color taronja previstes al costat de l'escola es troben situades molt a prop d'una zona de pas.
Per aquest motiu, el president de l'AVV Tarragona-2, Julià Montoya, considera que «la proposta que, en teoria preveu el govern i que encara no hem vist, no donaria servei al professorat de l'escola, ja que l'utilitzaria molta gent que vindria a aparcar perquè li ve de pas». «Això només comportaria omplir de cotxes el barri sense garantir el servei de la comunitat educativa i perjudicaria els residents», afegeix.
La proposta veïnal
L'AVV Tarragona-2 ha dissenyat una proposta de canvi de regulació de zona taronja que considera que afavoreix tant al comunicat educativa com al veïnat. En primer lloc, com a norma per a tota la urbanització, preveu que on hi hagi cases i a la vorera de les cases on està pintat de verd, es mantingui el color verd.
En aquells carrers que actualment tenen zona verda i davant seu disposen d'una zona d'aparcament, l'entitat veïnal proposa que aquesta part sigui de color taronja (com els carrers Josep M. Casas de Muller i Av. Joan Antonio i Guardias). Segons s'observa en el plànol de la proposta veïnal, el lateral del c./ Josep M. Casas de Muller amb l'Escola Pax hauria de ser taronja, com també el lateral de l'Av. Joan Antonio i Guardias en els números 5 i 7.
En la darrera Junta de l'associació veïnal celebrada el passat 13 de gener i en la reunió amb els veïns del 23 de gener, es va decidir exposar aquesta proposta davant l'Ajuntament de Tarragona perquè sigui avalada per un tècnic de Mobilitat.
No aparcar damunt de la vorera
D'altra banda, l'associació veïnal demana tant a l'Ajuntament com a la direcció de l'escola que s'exigeixi «l'estricte compliment» de l'obligació de la ciutadania de no deixar aparcats els cotxes al damunt de la vorera, amb l'afectació que això suposa per als residents.