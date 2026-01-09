MOBILITAT. MAPA DE LA ZONA ON S'EFECTUARAN ELS CANVIS
Una vuitantena de places a l’entorn de l’Escola Pax passaran a ser zona taronja aquest mes
La iniciativa es va començar a treballar en el consell escolar del centre
Una vuitantena de places de zona regulada per a cotxes a l’entorn de l’Escola Pax de Tarragona passaran a ser zona taronja aquest mes. L’alcalde Rubén Viñuales ja ha signat el decret del canvi, que formava part de l’acord de pressupostos entre el PSC i En Comú Podem. La iniciativa es va començar a treballar en el consell escolar del centre educatiu, on Toni Garcia és el representant municipal. Després d’analitzar tècnicament la proposta, en el darrer plenari de desembre es va acabar de decidir quins serien els carrers afectats. Concretament, passarà a ser taronja l’avinguda Josep M. Casas de Muller i l’avinguda de Josep Gramunt i Subiela. La transformació es farà efectiva en les pròximes setmanes.
«Aquesta proposta, inclosa dins l’acord de pressupostos 2026, és la prova que un pressupost útil és el que resol problemes concrets que la gent pateix cada dia. Calia replanificar amb escolta i respondre a una necessitat real del barri i de l’escola: facilitar el dia a dia de professorat, famílies i personal de serveis que necessiten aparcar sense moure el cotxe, allà no tenen alternativa», explica Jordi Collado, portaveu del grup municipal d’En Comú Podem.
Pel personal de l’escola
Fins ara, el personal de l’escola havia d’aparcar en zona verda o blava per anar a treballar. «Això és dret a la ciutat en versió pràctica: la mobilitat ha de ser un servei públic ben pensat, que posi al centre el benestar i la vida quotidiana. La comunitat educativa i el veïnat ens ho va dir clar: la configuració actual estava generant tensions innecessàries. I quan tens professorat, famílies i personal de serveis empenyent en la mateixa direcció, el mínim és escoltar», expressa Collado. Al barri, la zona verda era la menys utilitzada per vehicles de rotació. «És el lloc lògic per introduir una zona taronja com a mesura intermèdia i ordenar millor l’ús de l’espai», conclou el portaveu.
Tot i això, aquesta proposta no és compartida pel president de l’Associació de Veïns Tarragona 2.
L’AV no ho comparteix
«Nosaltres creiem que passar a taronja una zona de l’avinguda de Joan Antonio i Guardias seria millor i no afectaria tant als veïns al barri. Entenem que es faci una zona al lateral de l’escola, però no hi ha vuitanta professors a l’escola», expressa Julià Montoya, president de l’entitat veïnal. «No sabem res per part de l’Ajuntament. No volem tornar a tenir un barri plagat de cotxes», afegeix Montoya. Per últim, el president de l’associació de veïns lamenta que tampoc tinguin comunicació amb el col·legi. «S’ha d’intentar cohabitar. Nosaltres no vam decidir que es pintés de verd al barri», conclou Montoya.
El gener del 2024 es van començar a aplicar 353 noves places de zona verda regulada als carrers de la nova zona del sector Nord. Concretament, a Sant Eulogi, Félix Ferrer i Galceran, Joan Antonio i Guàrdias, Sant Auguri, Josep Gramunt i Subiela i Josep M Casas de Muller.
Canvis de color
Aquests canvis de color a les zones regulades no són els primers que es fan durant aquest mandat. Al desembre del 2023, més d’un miler de places d’aparcament al voltant de l’Hospital Universitari Joan XXIII van passar a ser verdes. A banda, el govern municipal va estudiar establir centenars de noves places a la Vall de l’Arrabassada. Una transformació que finalment es va descartar.
A banda, al gener del 2025, un centenar de places d’aparcament dels carrers Josep Maria Vives i Salas i Arquebisbe Ramon Torroella, a l’entorn de l’hospital, que eren de zona taronja van passar a ser de zona verda per afavorir l’estacionament dels residents. Al sector nord, una quarantena de places també va passar de zona blava a zona verda.