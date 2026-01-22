SUCCESSOS
Tres ferits lleus en xocar un tren contra una grua a Cartagena
En l’accident el tren de viatgers que no ha bolcat ni descarrilat
Tres persones han resultat ferides aquest dijous de caràcter lleu en xocar un tren contra una grua a Cartagena, segons han informat EFE fonts del Centre de Coordinació d’Emergències.
L’accident s’ha produït a les 12:04 hores quan el tren de via estreta que cobreix la línia Cartagena-Los Nietos ha impactat contra una grua aliena a la infraestructura ferroviària, segons Adif.
L’accident al tren de viatgers que no ha bolcat ni descarrilat, ha estat notificat al 112 pel Centre de Comandament de Renfe i ha mobilitzat bombers i personal sanitari, que han assistit a tres persones amb diverses contusions.