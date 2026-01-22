Televisió
Una soltera de Tarragona sorprèn un italià a First Dates: «Ha vingut amb el ganivet»
Celeste, esteticista de Tarragona, i Antonio protagonitzen una de les cites més intenses del programa
Una soltera de Tarragona ha sorprès aquesta setmana en el programa ‘First Dates’ de Cuatro en protagonitzar una cita tan divertida com intensa amb Antonio, un italià de 26 anys que va viatjar directament a Barcelona per trobar l’amor. La jove, esteticista de professió, es va mostrar clara des del principi, ja que no busca que ningú li regali les orelles i confessa que manté el seu físic treballant diàriament al gimnàs.
Antonio, que va treballar com a conseller legal i es va enamorar de l’espanyol durant el seu Erasmus a Granada, va arribar al restaurant de l’amor disposat a conèixer algú especial. Li agrada sortir amb amics, conèixer gent nova i gaudir del reggaeton. Encara que assegura tenir èpoques bones i dolentes a l’amor, va confessar a Carlos Sobera que la setmana passada havia estat particularment intensa, amb diverses trobades romàntiques en pocs dies.
Tarragona
La decepció d’una tarragonina a First Dates: «Estic acostumada a estar amb escortes de famosos»
Daniel Cabezas Ramírez
Des de la barra del restaurant van sorgir les primeres impressions, ja que Antonio va admetre no haver percebut del tot el físic de Celeste, però intuïa que es cuidava, mentre que ella va reconèixer que ell complia el seu requisit de “cara bonica”, encara que no coincidia amb el seu ideal de físic “fort”. La química inicial va deixar clar que ambdós estaven disposats a conèixer-se a fons.
Quan van seure a la taula, Celeste i Antonio van començar a compartir les seves vides i experiències amoroses. La soltera va reconèixer que normalment no se sent atreta pels llatins, però que l’italià havia resultat ser una excepció en la seva vida. Antonio va relatar que ha tingut tres relacions serioses i que últimament s’ha centrat en projectes personals, deixant l’amor una mica de costat.
Tarragona
Un tarragoní participa a First Dates amb la seva dona amb Alzheimer en una residència
Daniel Cabezas Ramírez
Durant la conversa, l’esteticista no va dubtar a qüestionar els hàbits de la seva cita. Va preguntar si li agradava sortir de festa, i Antonio va admetre sense dubtar-lo que sí. Entre rialles, Celeste li va comentar que semblava innocent, encara que segons ella “els innocents són els pitjors”. L’italià no va poder evitar riure’s i confessar que molta gent li fa comentaris similars sobre la seva aparença.
La cita va acabar amb un moment de complicitat que va generar rialles al plató, ja que Antonio, entre rialles, va dir que Celeste “venia amb el ganivet”, fent referència com de directa i sincera havia estat al llarg de la trobada. Amb aquesta cita, la parella va deixar clar que, més enllà de la diversió, ambdós estaven disposats a posar a prova la química i veure si podia sorgir més que una amistat.