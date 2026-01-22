Cultura
La planta baixa de la futura biblioteca de Tarragona serà «una rambla oberta» amb un gran auditori
El Ministeri de Cultura valora convertir la sala de l'assecador, situada a la segona planta de l'edifici principal, en un gran espai de lectura
La Generalitat de Catalunya tindrà llest el pla funcional de la futura biblioteca provincial de Tarragona abans que s’acabi aquest primer semestre. Així ho va assegurar ahir la consellera de Cultura, Sònia Hernández, en una sessió informativa davant els grups parlamentaris. Durant la trobada, va explicar que, de moment, només s’ha elaborat un «document preliminar» que ha de servir per confeccionar la proposta definitiva.
Tot i que es tracta tan sols d’un plantejament provisional, el Govern autonòmic ja va donar detalls de com serà el nou equipament que es construirà a la Tabacalera. Aquest tindrà una superfície total de «10.565 metres quadrats» i ocuparà l’ala esquerra de l’antiga fàbrica. En la planta baixa es vol crear una «rambla interior», va indicar Hernández, qui va afegir que serà «un espai obert i permeable que connectarà la biblioteca amb els jardins exteriors, i convidarà a entrar-hi, participar-hi i interactuar-hi».
En aquest nivell 0, hi haurà «els espais d’acollida i informació, una zona de lectura en família, una sala d’exposicions i aules d’estudi i de treball en grup». Un dels trets diferencials del projecte serà la construcció d’un «gran auditori amb 250 places», el qual permetrà «acollir espectacles de petit o mitjà format, presentacions, conferències, concerts i un ampli ventall d’activitats culturals». D’aquesta manera, es busca que la futura infraestructura «estigui en sintonia amb el nou model de biblioteques públiques d’arreu del món i del país».
Pel que fa a la primera planta, la proposta és que es converteixi en «un veritable laboratori cultural dedicat a la col·lecció bibliogràfica», el qual estarà organitzat «en grans centres d’interès». «La voluntat és que aquest patrimoni surti de la invisibilitat i es posi a disposició del públic, la recerca i la divulgació», va remarcar la consellera de Cultura, qui va detallar que «hi haurà mòduls o espais de laboratori», així com «dipòsits, sales de formació i reunió i espais de treball intern».
Informes preceptius
Més enllà de l’ala esquerra, la Generalitat i l’Ajuntament de Tarragona volen que es reformi també la sala de l’antic assecador, situada a la segona planta de l’edifici central, i que formi part de la futura biblioteca. La idea és que aquest espai diàfan i de grans dimensions es converteixi en una gran zona de lectura. Hernández va explicar que, el passat 28 de novembre, tècnics del Ministeri de Cultura hi van fer una visita per estudiar «l’ús total de l’espai».
En aquest sentit, va assenyalar que la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura i la Subdirección de Coordinación Bibliotecaria estan elaborant els informes preceptius per «valorar la idoneïtat» de la sala. «Ha de suportar molt de pes i hem d’estar segurs que pot complir les seves funcions», va apuntar. La consellera va assegurar que treballaran amb «celeritat» en la confecció del pla d’usos, però va remarcar que, ara mateix, «és el Ministeri qui té la pilota a la seva teulada», ja que ha de determinar quins espais de la Tabacalera s’ocuparan finalment.