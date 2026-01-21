UNIVERSITAT
La URV donarà alternatives per als estudiants que tenen proves d'avaluació i no puguin anar
La majoria dels centres manté l'activitat acadèmica prevista
La majoria de les universitats catalanes mantenen aquest dimecres la seva activitat acadèmica, tot i que han expressat que seran flexibles en el cas d'estudiants que tenien avaluacions o exàmens i no hi puguin arribar per la suspensió de Rodalies. En el cas de la URV, s'habilitaran mecanismes alternatius per aquells estudiants que tenen proves d'avaluació i no hi puguin arribar per problemes amb la mobilitat, i demana també als afectats que contactin els professors per si cal reprogramar les proves.
La Universitat de Barcelona (UB) però sí que s'ha decidit suspendre tots els exàmens i les activitats d'avaluació previstes per aquest dimecres. L'Autònoma (UAB), la Pompeu Fabra (UPF) o la de Girona (UdG) han indicat que establiran alternatives i seran flexibles en el cas dels alumnes que no hi puguin arribar pels problemes de mobilitat, segons ha informat el Departament de Recerca i Universitats. En el cas concret de la UAB, han indicat que seran flexibles en els procediments d'avaluació dels alumnes afectats fins que no es restableixi la mobilitat amb normalitat.
La Politècnica de Catalunya ha informat que manté l'activitat acadèmica habitual, mentre que la UPF mantindrà l'activitat en la mesura que sigui possible i establirà una alternativa als estudiants que no puguin assistir presencialment a les activitats avaluables. En el cas que dels docents que no puguin arribar presencialment al lloc de treball, la sessió s'impartirà en línia o s'ajornarà.
La UdG ha informat que cap estudiant que tingui alguna prova d'avaluació i no pugui arribar per causes alienes a la seva voluntat es veurà perjudicat i demana que contactin amb el seu professor tan aviat sigui possible. A més, ha recomanat prioritzar el teletreball en cas que sigui possible.
La Universitat de Lleida (UdL) ha indicat que facilitarà que l'alumnat afectat pugui comunicar qualsevol incidència al seu professorat i la de Vic-Central (UVic-UCC) donarà flexibilitat també als que no hi puguin accedir.