El Govern informarà avui sobre el pla d’usos per a la futura biblioteca de Tarragona
És necessari per tancar el conveni entre Ajuntament, Generalitat i Estat, i assegurar la inversió
La Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya celebrarà aquest dimecres una sessió informativa sobre la proposta tècnica del pla d’usos i necessitats de la futura Biblioteca Pública de Tarragona, la qual es construirà a la Tabacalera. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, donarà compte als grups de l’estat actual del procés d’elaboració d’un document que és necessari per poder tirar endavant aquest equipament llargament reivindicat.
La sessió s’ha convocat després que la Comissió acceptés, el passat 29 d’octubre, la sol·licitud registrada pel diputat de Junts per Catalunya Jordi Bertran. L’objectiu principal de la formació sobiranista és «saber en quina situació està» la proposta que ha d’elaborar el Govern català. Des del grup parlamentari assenyalen que la iniciativa respon a la voluntat de fer seguiment dels treballs de redacció i evitar que «ningú s’encanti». En aquest sentit, remarquen que cal «no desaprofitar aquesta oportunitat», amb el consens institucional existent.
Elaborar el pla d’usos és essencial per poder tancar el conveni entre l’Ajuntament, la Generalitat i el Ministeri de Cultura; i assegurar la construcció del futur equipament. És un document que s’espera des del 2023, any en què es va crear la comissió interadministrativa. Tanmateix, falta encara acordar de forma definitiva la ubicació exacta de la biblioteca dins de la Tabacalera i formalitzar la cessió d’aquestes instal·lacions del consistori a l’Estat.
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), va anunciar que el Govern central destinarà 20 milions d’euros en la seva construcció, però és necessari que totes les parts signin un conveni que blindi aquesta inversió. Sobretot, tenint en compte la situació d’inestabilitat política que es viu a l’executiu espanyol i que podria acabar derivant en unes eleccions anticipades. Fer aquest pas permetrà iniciar els estudis previs i elaborar, posteriorment, la redacció del projecte.
En la sessió d’avui, el grup parlamentari dels Comuns presentarà diferents qüestions a la consellera Hernández, com «quines decisions pensa accelerar la Generalitat en els pròxims mesos per deixar el projecte prou encarrilat perquè no pugui ser revertit políticament». També preguntaran, entre altres, si «pot comprometre’s a una data concreta per a la pròxima reunió de la comissió a tres bandes i a un calendari regular de convocatòries»; i quan s’enllestirà el pla funcional.
El Consorci del Patrimoni
Aquest dimecres, també hi haurà sessió informativa sobre el nou Consorci del Patrimoni Romà de Tàrraco, a petició d’ERC i Junts.