Societat
La Colla La Bóta convida el director de PortAventura a la presentació del seu llibre
La invitació, en forma de carta, arriba després de la recent polèmica entre l'entitat cultural i l'empresa
La Colla La Bóta ha convidat formalment el director general de PortAventura, Fernando Aldecoa, a la presentació del seu llibre, que tindrà lloc el pròxim 6 de febrer a les 19 h a l’Antic Ajuntament de Tarragona. La invitació, en forma de carta, arriba després de la recent polèmica entre l’entitat cultural i l’empresa arran de la temàtica escollida per la comparsa per a la seva disfressa de Carnaval.
«La nostra intenció no ha estat mai aturar el parc; això ja ho van fer, amb una demostració d’organització col·lectiva encomiable els seus treballadors, sinó fer reflexionar tant a vostès com al seu públic sobre el model i l’horitzó de l’empresa», assenyala la colla sense abandonar el sarcasme que tant els caracteritza. «Ens agradaria que pogués assistir a l’acte per conèixer de primera mà la idiosincràsia de La Bóta, entendre el sentit profund de la nostra tasca i comprovar que la sàtira que practiquem no busca enemics perpetus, sinó oferir miralls a la realitat que ens envolta, de vegades una mica deformants», indiquen en la carta signada pel president, Toni Garcia.
En aquest sentit, recorden que l’entitat forma part del teixit cultural popular de Tarragona des de fa dècades i «ha defensat sempre el Carnaval com un espai de llibertat, crítica i convivència, on tothom pot sortir retratat, però on ningú hauria de quedar fora del diàleg». El llibre que presenten al febrer recull els textos del Judici del Rei Carnestoltes i la Concubina des de 1984 fins a l’actualitat, i constitueix una crònica «alternativa i inevitablement esbiaixada» del territori.
A través de la ironia i la crítica festiva, hi apareixen «els reptes, els conflictes, els records i les dèries col·lectives que han marcat Tarragona i el seu entorn, amb la voluntat de fer pensar tot fent riure o, si més no, fer riure tot fent pensar». «Això sí, sense cues d’espera», apunten.
Des de La Bóta, esperen que Aldecoa rebi la seva invitació «amb l’esperit amb què és enviada: oberta, franca i amb un somriure a la cara».