HABITATGE
Viure a Tarragona ciutat és un 51% més car que fer-ho en una zona rural
Segons Idealista, el preu mitjà passa dels 1.215 euros el metre quadrat en les zones menys denses fins als 1.838 euros a la capital
El preu de l'habitatge en les ciutats pràcticament duplica el de les cases en les zones rurals, segons un estudi del portal immobiliària Idealista. L'informe detalla que a Tarragona ciutat és un 51% més car que fer-ho en un entorn no urbà i el preu mitjà passa dels 1.215 euros el metre quadrat en les zones menys denses fins als 1.838 euros a la ciutat.
A Barcelona la diferència és del 73% (1.891 euros el metre quadrat vs. 3.281 euros) i a Girona és del 33% (2.067 euros vs. 2.745 euros). Lleida és l'única demarcació de l'Estat on no s'observa aquesta tendència i els preus dels pisos a la ciutat (1.666 euros el metre quadrat) encara se situen per sobre de les cases en les zones no urbanes (1.421 euros el metre quadrat).
Segons Idealista, el comportament de Lleida s'explica perquè les cases se situen en zones de muntanya properes a les estacions d'esquí.
L'estudi es basa en dades de finals del 2025. Madrid és la comunitat amb més biaix entre urbà – rural, amb una diferència del 131%.