MEDI AMBIENT
En Comú Podem planta cara al projecte dels Morrots i activa la mobilització ciutadana
La formació impulsa una eina digital per pressionar les administracions i aturar una actuació que considera una amenaça directa per al litoral verge de la Savinosa
En Comú Podem ha intensificat l’ofensiva per frenar el projecte dels Morrots de la Savinosa, una intervenció promoguda per la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Tarragona i el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que, segons la formació, posa en perill un dels darrers trams verges del litoral tarragoní.
El projecte preveu la construcció d’una via de cinc metres d’amplada en un espai d’alt valor ecològic i paisatgístic, una infraestructura que comportaria la destrucció d’hàbitats naturals únics, posaria en risc espècies endèmiques protegides com el Limonium gibertii i alteraria de manera irreversible l’equilibri ambiental del litoral.
Davant d’aquesta situació, En Comú Podem ha posat en marxa una nova eina digital de participació ciutadana que permet enviar, de manera senzilla i directa, correus electrònics als responsables polítics del projecte, alertant-los dels efectes lesius que aquesta actuació tindria sobre el territori i exigint-ne la paralització immediata i la protecció definitiva com a espai natural.
Aquesta acció s’adreça a les persones que tenen la capacitat de decidir sobre el futur dels Morrots de la Savinosa, entre elles responsables de la Diputació de Tarragona, de l’Ajuntament de Tarragona i del Govern de l’Estat. L’objectiu és clar: com més cartes, més pressió política, i més difícil serà continuar endavant amb un projecte que compta amb una oposició social creixent.
Des de la formació recorden que aquesta obra és només la primera fase d’un projecte que fa anys que es gesta i que podria obrir la porta a futures actuacions encara més agressives, vinculades a la urbanització i a la massificació turística d’un espai natural excepcional. «Si no ho aturem ara, el dany pot ser irreversible», alerten.
Per aquest motiu, el portaveu de la formació, Jordi Collado, fa una crida a la ciutadania, entitats ecologistes i col·lectius socials a participar activament en aquesta campanya. «La protecció dels Morrots de la Savinosa és una responsabilitat col·lectiva i una oportunitat per demostrar que el nostre litoral no està en venda», conclou.