EDUCACIÓ
Quan l’art entra a l’aula, l’aula surt al món
L’IMET acull una exposició retrospectiva dels deu anys del projecte educatiu ‘L’artista va a l’escola’
El passat dissabte 17 de gener l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET) va acollir la festa d’aniversari del projecte L’artista va a l’escola, una iniciativa que es va posar en marxa el 2015 per iniciativa del Teler de Llum, Centre d’Art de Tarragona, de la mà de Thais Salvat, Eloïsa Valero i Jordi Abelló.
El centre tenia entre els seus objectius treure l’art contemporani fora del circuit artístic. Un d’aquests espais van ser les escoles i instituts i, a partir d’aquell moment, van obrir les portes a artistes del territori perquè, en complicitat amb els docents, mostressin el seu treball, expliquessin els seus processos creatius i convidessin els infants i joves a experimentar amb els processos artístics propis. Encara que el Teler de Llum es va clausurar el 2017, L’artista va a l’escola va continuar amb el suport de l’IMET.
L’any 2020 el projecte va adoptar la forma d’associació, va incorporar Nani Blasco i va rebre un premi Baldiri Reixac, guardó que reconeix i impulsa escoles amb projectes educatius que utilitzen l’art i la cultura per millorar i transformar l’educació i la societat. Amb Blasco, el projecte va obrir una nova línia d’acció anomenada Mediació, que connecta escola, barri i comunitat. Més endavant, la incorporació de Laura Rodríguez suposaria la introducció de les arts escèniques en el projecte.
Dissabte impulsors, participants i amics de L’artista va a l’escola es van trobar per celebrar aquests deu anys d’art contemporani i educació artística. Ho van fer inaugurant una exposició que mostra la feina feta en aquesta dècada. També es va organitzar una taula rodona que va comptar amb la participació dels impulsors del projecte, així com docents, artistes participants i alumnes, que van explicar i fer balanç dels projectes.
Així per exemple, Manel Margalef (artista, gestor cultural, professor d’arts visuals i director del MAMT) i Jacqueline Pedescoll (mestra de l’escola Pax) van parlar sobre el projecte Fes volar cadires, pel qual van convidar els alumnes a reinterpretar un objecte tan quotidià com és una cadira. «Els resultats van ser sorprenents», va afirmar Margalef, tot destacant el fet que «tot el procés d’aprenentatge i d’experimentació va acabar consistint a saltar-se totes les normes». Això, afirmava, és el que fa interessant el projecte: «Fa que puguis arribar a unes conclusions o a uns resultats totalment inesperats». Jaqueline Pedescoll, per la seva banda, va explicar com, arran de la seva participació en el projecte, va canviar la seva manera d’entendre l’assignatura de plàstica: «M’he adonat que l’art mou tantes coses que acaba tocant els alumnes i els mestres fins al punt que, volent o sense voler, provoca transformacions». L’Aitana, el Martí i la Nina, alumnes de l’institut Pons d’Icart que van participar en el projecte Llocs sentimentals amb l’artista Marc Barceló, van explicar també la seva experiència destacant sobretot el fet que el seu treball acabés sortint fora del centre: «Va ser una gran emoció veure com una cosa que havíem fet a l’aula, en grup, molt units, es va exposar a Tarragona, de manera que persones d’aquí, de la ciutat, ho van poder veure».
Una de les coses més rellevants del projecte, explicava Eloïsa Valero, «és comprovar que l’aprenentatge té a veure amb la cocreació». La professora també va destacar el fet que «els artistes que entren a l’aula estan parlant i connectant amb el present» i, finalment, «que L’artista va a l’escola entén l’aprenentatge com una experiència de vida, fomentant el pensament creatiu i crític». L’exposició es podrà visitar fins al 12 de febrer.