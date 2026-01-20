POLÍTICA
L’ImpulsDipta, les carreteres i l’aigua, els temes de l’any per a la Diputació
L'administració afronta un 2026 «il·lusionant»
La Diputació de Tarragona va celebrar ahir al matí la trobada anual amb els periodistes del Camp de Tarragona per fer balanç dels diferents projectes de present i futur de la institució. La presidenta Noemí Llauradó en va fer un repàs, deixant clar que, encara que ara plogui, «continua sent el mandat de l’aigua».
A banda, va fer èmfasi en les diferents carreteres on s’està actuant i s’actuarà enguany. Aquestes afecten diferents municipis com Valls, Rojals, Botarell, el Catllar o també Tarragona, amb la carretera que arriba fins al Far de Salou. «Activarem inversions necessàries», va exposar la presidenta.
48 MEUR
També, l’any 2026 a la Diputació estarà marcat pel desplegament del programa ImpulsDipta, que comptarà amb uns 48 milions d’euros. «Permeten fer als ajuntaments allò que realment volen. Sabem que el finançament a les administracions més locals no és el més òptim i volem ajudar a que tinguin recursos. Ells són els que saben que necessiten realment els seus ciutadans», va indicar Llauradó. Per últim, enguany l’institució supramunicipal continuarà fent passes per traslladar la seva seu operativa a la plaça Imperial Tàrraco. La presidenta va explicar que han rebut deu ofertes per a fer el projecte definitiu.