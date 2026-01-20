MUNICIPAL
La Guàrdia Urbana de Tarragona aixeca 35 actes des de l’inici de la normativa de terrasses
L’Ajuntament de Tarragona mantindrà, de moment, l’autorització provisional per a les terrasses de la Plaça de la Font més enllà dels sis mesos inicialment previstos
Des que la normativa de terrasses va entrar en funcionament, el juny de 2025, i un cop superat el període d’adaptació de dos mesos, la Guàrdia Urbana de Tarragona ha aixecat 35 actes a diferents establiments. Aquestes, afirmen des de l’Ajuntament, ja han estat notificades i es troben en procés de tramitació.
Les sancions, expliquen, responen a incompliments diversos, com superar l’aforament permès, no disposar de l’autorització d’ocupació de la via pública, no retirar els elements de la terrassa fora de l’horari establert, no haver renovat la llicència corresponent o excedir l’espai autoritzat, entre d’altres. 18 d’aquestes denúncies es van interposar durant els mesos de juny i juliol. Llavors el punt més problemàtic de la ciutat era la plaça Corsini i els carrers del voltant, amb onze.
La plaça de la Font manté l'autorització
L’Ajuntament de Tarragona mantindrà, de moment, l’autorització provisional per a les terrasses de la Plaça de la Font més enllà dels sis mesos inicialment previstos, a l’espera de presentar el projecte definitiu que ha de redefinir la imatge d’aquest espai.
El document, que ja s’està treballant, es donarà a conèixer de cara a la primavera. Aquest permís temporal donava als restauradors de la plaça sis mesos per adaptar-se a la nova ordenança de terrasses, la qual va entrar en funcionament el passat 5 de juny.
És l’única zona de la ciutat amb aquesta autorització, atorgada excepcionalment per les seves «característiques particulars», com és el cas de l’abundància d’estructures fixes, que encara mantenen tot i haver quedat prohibides.
També s’està estudiant com redefinir la distribució de les terrasses del carrer Mallorca amb l’objectiu de «millorar la convivència entre el veïnat i l’activitat de restauració».